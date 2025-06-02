Eşini Ciddi Şekilde Darp Etti, Çene Kemiğini Kırdı: Tutuklandı

1 Haziran 2025 tarihinde, saat 23.00 sıralarında Güzelyurt’ta meydana gelen olayda, A.T. (E-35) isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Y.O.T.’nin (K-32) ikametgahına gitti. Eşinin barışmayı reddetmesi üzerine sinirlenen A.T., Y.O.T.’yi vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etti ve sol çene kemiğinin kırılmasına neden oldu.
Yaralanan Y.O.T., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Kulak Burun Boğaz Servisi’nde müşahede altına alındı.
Olay sonrası gözaltına alınan A.T., Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne celbi sırasında sarhoş halde yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattı. Zanlı tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.