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Eski eşinin kapısına dayandı...

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Lefkoşa’da meydana gelen telefonda taciz ,rahatsızlık ve elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette suçundan tutuklanan M.T sabah mahkemeye çıkarıldı.
Eski eşinin kapısına dayandı...

Polis memuru Süleyman Gürtaç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 09.03.2025 tarihinde saat 20:42-22:40 saatleri arasında huzurda bulunan zanlının  kullanımında bulunan telefon hattından çocuğun fotoğrafını göndermediği gerekçesiyle eski eşi olan Lefkoşa'da sakin S.İ’yi 29 kez arayarak telefonda tacizlik suçunu işleyip, yine whatsapp uygulaması üzerinden ise 31 kez arayarak elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının akabinde adı edilen nefesinde % 239 promil alkol tesiri altında eski eşinin Metehan bölgesinde ikametgahın kapısını çalarak genel rahatsızlık suçunu işlediğini, aynı gün konu ikametgahın önünde tespit edilerek mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu, KKTC’de ikamet eden 4 yaşında bir çocuğu olduğunu söyledi. Polis, zanlının kendisine yapılan dava tebliğini kabul etmediğini belirterek, davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının haftada 1 gün ıspat-ı vücut yapmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 35 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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