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Eski Kız Arkadaşının Videolarını Yayınlamakla Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı

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Eski Kız Arkadaşının Videolarını Yayınlamakla Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı
Eski Kız Arkadaşının Videolarını Yayınlamakla Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı

2019 yılı içerisinde Gazimağusa’ da, Girne’ de sakin 18 yaşındaki eski kız arkadaşı B.K’ yi önceden whatsApp üzerinden yapmış oldukları görüntülü telefon görüşmeleri ve müstehcen videoları kız arkadaşından habersiz kayda alan ve sonrasında yayınlamakla tehdit eden O.A, şikâyet üzerine 3.1.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 4.1.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına yemin altında olgularla ilgili mahkemede bilgi veren polis memuru Şükrü Hafız zanlının ayrıldığı kız arkadaşını önceden whatsApp üzerinden yapmış oldukları konuşmalar esnasında izni olmaksızın kayda aldığı müstehcen video görüntülerini yayınlamak suretiyle tehdit ederek özel hayatın gizliliğini ihlal ve telefonda taciz suçunu işlediğini aktardı. Olayın 3.1.2020 tarihinde polisin bilgisine geldiğini ve ayni gün zanlının tutuklandığına değinen Hafız zanlının gönüllü bir ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğini belirtti.

 Zanlının kullanımındaki cep telefonunun emare olarak alındığını söyleyen Hafız, telefon içerisinde birçok video kaydının bulunduğunu ve bunların incelenmekte olduklarını belirtti. Olayın yeni olması nedeniyle tahkikatın henüz tamamlanmadığına, cep telefonundaki görüntülerin incelenmekte olduğuna ve gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacak olmasına vurgu yapan Hafız, zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

 

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