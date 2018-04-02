ESTİ NESİM-İ NEV-BAHAR, AÇILDI GÜLLER SUBH DEM…

Divan şairi Nefi’nin unutulmaz eserlerinden Bahar kasidesi başlıktaki dizelerle başlar…”İlkbahar rüzgarı esti,sabah gülleri açıldı “diyerek…Bahar geldi işte yeniden; cemreler düştü ,bence baharın en güzel ayı olan Nisan’a da girdik... Bu yazıyı yazdığım çalışma odamın penceresinden masmavi Akdeniz’le buluşan yeşilliklerin arasından bana gülümseyen sapsarı papatyaları da görüyorum…
Güneş artık yüzünü daha çok gösteriyor. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda baharın geldiğini İstanbul’daki Kadıköy İskelesinde daha çok adalardan topladıkları demet ,demet mimozaları satan roman kızlarının ortaya çıkmasından da anlardık.Bahar,İstanbul Boğaziçi’ne geldiğini ise erguvanlarla geldiğini müjdelerdi..Bunların yanı sıra da doyumsuz renkleriyle begonviller…
Begonvil çiçeğine Kıbrıs ta cemile deniyor…Nereden kaynaklandığını bilmiyorum ama cemile de çok hoş bir isim ve Türkçe..Bu çiçekle ilgili hoş da bir anım var..Sanırım 1990 yılı olmalı Kıbrıslı Türk ünlü İşadamı sayın Asil Nadir Türkiye de de büyük yatırımlar yapıyor. Bunlardan biri de daha sonra bir dünya markası olacak olan Vestel…Açılış ve tanıtım için Türkiye’nin hala “Halkla İlişkiler” konusunda kurucu ve efsane ismi olan sevgili Betül Mardin ‘in ajansı ilgileniyor…
Bana sayın Mardin ,Antalya Shereton un açılışında anlatmıştı bu anısını…Çalışmalar sürerken bir ara telefonla ulaştığı-tabii o zaman iletişim bu kadar kolay değil ,faks bile bir lüks.Asil Nadir zaten çok yoğun..- Asil Nadir’ e “özel bir isteği olup olmadığını” soruyor Mardin …”Asil Nadir ‘de “Cemileler çok olsun ..”diyor…Telefon kapanıyor ama Betül Hanımı alıyor bir düşünce Cemile ne ki?Acaba hostes ve görevlilerin adı mı Cemile olacak? Bir başka mesajı mı var ?... vb derken .Sanırım o zaman Nadir Grubunda görevli şimdi Merit Lefkoşa Hotel’in çok başarılı Genel Müdürü sevgili Mine Gürses’e ulaşıyor…Ona soruyor.Mine tabii İstanbul kızı ama Kıbrıs’ a gelin gelmiş..Her iki kültüre de vakıf..”El cevap:”Begonvil Betül hanım. Begonvil e cemile derler Kıbrıslılar… Asil bey de çok sever...”Derin bir oh çekmiştim “ demişti sayın Mardin… Selam olsun.
Bahar yazısı bizi nerelere getirdi!!! Orta okul üçüncü sınıfta şiir okuma yarışması için beni yönlendiren çok erken kaybettiğimiz unutulmaz Türkçe hocam Nedime Ersan,bana “Güneyde Bahar” diye bir şiiri getirmişti..Ben o güne kadar hiç Akdeniz’i ,Güneyi görmemiştim ama “bir başka bahardır güney de bahar” dizeleri ile başlayan bu şiir de bana birincilik ödülünü getirmişti…
Nereden bilebilirdim ki Kıbrıs’ taki görevinden sonra yeni atandığı okulumuzda bize kitap okuma ve edebiyat sevgisi aşılayan sevgili hocamızdan yıllar, yıllar sonra ben de bu güneşin en güzel doğduğu, Akdeniz’ in bu en güzel adasında yaşayacağımı ve sevgili hocamı anacağımı… İşte ben de nisan ın ikinci gününde içimize umut ve sevgi dolsun diye derlediğim en güzel bahar şiirlerinden bir “demet” i sizlere sunmak istedim :
Çömeldim bakıyorum toprağa
otlara bakıyorum
böceklere bakıyorum
mavi mavi çiçek açmış onlara bakıyorum
sen bahar toprağı gibisin sevgilim
sana bakıyorum
***
Sırtüstü uzandım görüyorum gökyüzünü
ağacın dallarını görüyorum
uçan leylekleri görüyorum
göz açık rüya görüyorum
sen bahar mevsiminin gökyüzü gibisin
seni görüyorum
***
Gece kırda ateş yaktım ateşe dokunuyorum
suya dokunuyorum
kumaşa dokunuyorum
gümüşe dokunuyorum
sen yıldızlar altında yakılan ateş gibisin
sana dokunuyorum
***
İnsanların içindeyim seviyorum insanları
hareketi seviyorum
düşünceyi seviyorum
kavgamı seviyorum
sen bahar içinde bir insansın sevgilim
seni seviyorum
Nâzım Hikmet
Bahar mıdır?
Hayatta kalabilmek için bir ömür veriyoruz.
Bir ömür karşılığı, bir ömür yani.
Ne saçma…
Bahar mıdır bizi bu hale getiren? Galiba.
Ben her bahar aşık olmam ama
Her bahar gitmek isterim.
Gittiğim olmadı hiç,
Ama olsun… İstemek de güzel…
Can Yücel
Bahar gelme üstüme
Bahar, yalvarırım çek git işine!
Salma üstüme çiçeklerini,
…aklımı çelme!
Her sabah çimenlerin çiyden ürpererek
uyanıyor bahçemde sonra güneşle oynaşıp
tütsülenmiş gibi buğulanıyor.
Ne zaman sokağa çıksam badem ağaçları
salkım saçak çiçek…
Kavaklar kıpır kıpır, ıslık ıslığa meltem…
Kırda dayanılmaz bir kekik kokusu,
toprakta türlü çeşit börtü böcek…
Yapma bunu bana bahar,
Böyle üstüme gelme…
Zaten damarlarıma zor zaptediyorum kanımı…
Çoktan cemreler düşmüş beynime, yüreğime…
Kalbimin buzları erimiş.
Göğüs kafesimde ne idüğü belirsiz bir kıpırtıyla
geziyorum nicedir…
Bir de sen çıldırtma beni…
Can Dündar
Bahar Sarhoşluğu
İki sevgilinin gülüşüne benzer
Bir nisan havası değil mi esen?
Zincirlere, kelepçelere inat,
Kanatlarımı açmak zamanıdır;
Allahaısmarladık kaldırımlar.
Giyenler düşünsün dar elbiseyi;
Ölçülü sözü, hesaplı adımı
Ben kurtuldum kafeste kuş olmaktan;
Saltanat sürer gibi uçuyorum,
Erik ağacı gelin olduğu gün.
Cahit Sıtkı Tarancı
***
İlkbahar
Yüzümü bulutlara kaldırıp
Dua eder gibi mırıldanıyorum
Kuşlarla, otlarla yıkanıyorum
Rüzgârla, ilkbaharla
Güneş gözkapaklarımı ısıtıyor
Ah! Güvenilmez ilkbahar güneşi
Rüyada mıyım, gerçek mi bu
Hem var gibiyim, hem yok gibi
Bir güney kentinde, bir kıyı kahvesinde
Başakların sonsuz salınışı
Burada, kendimle baş başa
Ömrümü böylece tamamlayabilirim
Bir kuşu dilinden hiç öpmedim
Belki bir gün öpebilirim
Belki bir gün rüzgâr olurum ben de
Eserim başakların üzerinden
Kalbim bir yaz gününe karışsın isterim
Bir kuş cıvıltısında doğmak için yeniden
Ataol Behramoğlu
Baharın İlk Sabahları
Tüyden hafif olurum böyle sabahlar
Karşı damda bir güneş parçası
İçimde kuş cıvıltıları şarkılar;
Bağıra çağıra düşerim yollara;
Döner döner durur başım havalarda.
***
Sanırım ki günler hep güzel gidecek;
Her sabah böyle bahar;
Ne iş güç gelir aklıma ne yoksulluğum.
Derim ki: “Sıkıntılar duradursun!”
Şairliğimle yetinir
Avunurum.
Orhan Veli Kanık
BAHAR GELİNCE
Bahar deyince Candan Erçetin in o unutulmaz şarkısı “Bahar Gelince “ yi de hatırlamamak olmaz..Selam olsun..
“Sen bana müjde misin umut musun sevgili
Kim demiş geçti mevsim ufukta göründü kar
Bu kaçıncı bahar sakın sorma sevgilim
Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var
Bu kaçıncı bahar sakın sorma sevgili
Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var
Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum
Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar
Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var
Tabii ki ben böyle olduğum için bahar
Çünkü sana değdiğinden beri ellerim
Bütün kış dallarında tomurcuklar var
Sen bana vaat misin lütuf musun sevgili
Kim ne derse desin al beni sinene sar
Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili
Benim gönül ülkemde bir tek senin aşkın var
Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili
Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var
Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum
Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar
Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var
Tabi ki ben böyle olduğum için bahar
Çünkü sana değdiğinden beri ellerim
Bütün kış dallarında tomurcuklar var.”
TECRÜBE
Gençlik aşkı nisan da yağan kara benzer…
Sonra güneş çıkar…
Bir Fimden..
DEDİ Kİ
Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama
baharın gelişini önleyemezsiniz .
Pablo Neruda
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