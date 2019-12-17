Estonya lideri, İçişleri Bakanı'nın 'tezgahtar kız' sözleri için Finlandiya Başbakanı'ndan özür diledi

Estonya Cumhurbaşkanı, ülkenin içişleri bakanı Finlandiya'nın yeni başbakanını "tezgahtar kız" diyerek, alay ettiği için özür diledi.

Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid, popülist aşırı sağcı parti Ekre'nin lideri olan 70 yaşındaki Mart Helme'nin sözlerinden "utanç duyduğunu" söyledi.

34 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dünyanın en genç başbakanı unvanını kazanmıştı.

Marin, tüm partilerin liderliklerini kadınların yürüttüğü merkez sol bir koalisyonun liderliğini yapıyor ve bir süredir Finlandiya siyasetinin yükselen yıldızıydı.

Mart Helme, tartışmalı sözlerini, partisine ait radyodaki bir programda sarf etti.

"Şimdiyse, tezgahtar bir kızın ve bazı sokak eylemcilerinin ve eğitimsiz insanların kabineye girdiğini görüyoruz." dedi.

Marin daha önce yoksul bir aileden geldiğini söylemiş, üniversiteye girmeden ve siyasi kariyerine başlamadan önce tezgahtarlık yaptığını anlatmıştı.

Marin, ailesinde liseyi bitiren ve üniversite okuyabilen ilk kişi olmuştu.

Twitter hesabından yanıt veren Marin "Finlandiyadan çok gurur duyduğunu" söyledi ve şöyle devam etti;

"Burada yoksul bir ailenin çocuğu eğitim görebilir ve hayatlarındaki bir sürü şeyi başarabilir. Bir dükkandaki kasiyer, başbakan olabilir."

Helme, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemekle birlikte, Marin'den özür dilemedi.

Birinin çalışarak, siyasetin en üst düzeyine çıkabileceğini kabul etmeye niyetlendiğini söyleyen Helme, "Bunu birileri anlamışsa, Finlandiya başbakanına özürlerimi iletirim." dedi.

Estonya Cumhurbaşkanı Kaljulaid, Finli mevkidaşı Sauli Niinistö'yü aradığını ve Marin'e özürlerini iletmesini istediğini söyledi.

Estonyalı muhalif partiler de Helme'den istifa etmesini ya da Başbakan Jüri Ratas'ın kendisini görevden almasını istedi.

Estonya, üç Baltık ülkesi arasında en kuzeyde olanı ve Finlandiya Körfezi'nin hemen öte yanındaki bu ülkeyle dilleri de birbirine benziyor.

Ekre, geçen Mayıs ayındaki seçimlerde oyların yüzde 17,8'ini alarak koalisyon hükümetine girmişti.