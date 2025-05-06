ETUCE’den Kıbrıslı Türk öğretmenlere güçlü destek: Demokratik ve laik eğitimin yanındayız!

Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) Başkanı John MacGabhann ve ETUCE Avrupa Direktörü Jelmer Evers imzasıyla yayımlanan dayanışma mesajında ETUCE Kıbrıslı Türk öğretmenlerin mücadelesini güçlü destek belirtti.

ETUCE, 123 sendikayı ve 11 milyondan fazla eğitim emekçisini temsilen, Kıbrıslı Türk öğretmen sendikalarına yönelik tam dayanışma mesajı yayımladı. Laik, kapsayıcı ve hak temelli kamu eğitimini savunan sendikaların yanında olduklarını duyuran ETUCE, son dönemde yaşanan baskı girişimlerine karşı güçlü bir tepki verdi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve ortaokul çağındaki kız çocuklarına başörtüsü dayatılmasını öngören düzenlemeye karşı, öğretmen sendikalarının kararlı protestosu ve sivil toplum örgütlerinin destek verdiği ortak bildiri, ETUCE tarafından “demokratik direncin ve mesleki bütünlüğün simgesi” olarak tanımlandı.

Sendika liderleri Selma Eylem, Tahir Gökçebel ve Burak Maviş’e yönelik tehditler, nefret söylemleri ve cinsiyet temelli saldırılar ise sert biçimde kınandı. ETUCE, bu baskıların Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile güvence altına alınan sendikal haklara açık bir saldırı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Yetkilileri tüm sindirme politikalarına derhal son vermeye ve öğretmenlerin mesleklerini korkusuzca icra edebilecekleri bir ortam sağlamaya çağırıyoruz,” denildi.

“Birlikte daha güçlüyüz” vurgusuyla yayımlanan dayanışma mesajı, yalnızca bir destek değil; Avrupa’daki tüm eğitim emekçilerine, demokratik değerleri ve eşitliği koruma yönünde ortak mücadele çağrısı olarak da öne çıkıyor.