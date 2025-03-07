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‘Eunite: Uniting Cyprus for Business’ programı hayata geçirildi

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‘Eunite: Uniting Cyprus for Business’ programı hayata geçirildi
‘Eunite: Uniting Cyprus for Business’ programı hayata geçirildi

Eunite: Uniting Cyprus for Business programı, bugün, Kıbrıs Türk tarım ve kırsal kalkınma sektörünü güçlendirmeyi ve AB’nin bu alandaki desteğini daha da ileriye taşımayı hedefleyen yeni projesi Eunite: AgriBusiness’ı hayata geçirdi.

AB tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik ve sosyal gelişimini destekleyen Eunite: Uniting Cyprus for Business programı tarafından yapılan açıklamada, Lefkoşa’da Eunite: AgriBusiness için bugün düzenlenen açılış etkinliğinde, çiftçilerin, tarımsal işletmelerin, araştırmacıların, danışmanların ve politika yapıcıların bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, katılımcıların, tarım sektöründe bilgi transferini, inovasyonu ve pazar entegrasyonunu geliştirmek amacıyla bir Tarımsal Bilgi ve İnovasyon Sistemini (AKIS) uygulamaya koymaya odaklanacak Eunite: AgriBusiness’ın hedefleri ve temel faaliyetleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulduğu aktarıldı.

Etkinlikte, sunumlar, AB Üye Ülkelerinden uygulama örnekleri ve Kıbrıs Türk tarım sektörünün karşılaştığı zorluklar ile fırsatlar üzerine interaktif tartışmalar ve iş birliğini teşvik eden ağ oluşturma oturumları ve panel tartışmaları yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas, “Eunite: AgriBusiness ile çiftçilere ve kırsal işletmelere, modern ve sürdürülebilir bir ekonomide başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları araçları, bilgiyi ve desteği sağlayarak Kıbrıs Türk tarımının geleceğine yatırım yapıyoruz.” dedi.

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