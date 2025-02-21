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Ev değil, uyuşturucu yuvası... 7 Gün daha tutuklu kalacaklar!

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan O.A ile O.H yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Ev değil, uyuşturucu yuvası... 7 Gün daha tutuklu kalacaklar!

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 18 Şubat’ta O.A'nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığının öğrenildiğini söyledi.

Polis, aynı gün, zanlının Kermiya’daki ikametgahına gidildiğini, zanlıların polisleri fark etmesi üzerine ön kapıyı açmadığını ve kapının makul güç kullanılarak açıldığını anlattı.

Polis,zanlı  O.A'nın koridorda, zanlı O.H'nin ise salonda tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, ikametgahta mahkeme emriyle arama yapıldığını;salondaki sehpa üzerinde şeffaf poşet içinde 28 gram, meyve suyu paketinde 28 gram, mavi boyalı kutuda 60 gram, meyve suyu paketinde 84 gram, tepsi içinde tütünle karışık 2 gram hint keneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan metal öğütücü ve elektronik tartı cihazının emare alındığını da söyledi.

Polis, O.A'nın yatak odasında ona ait kimliklerin bulunduğu çanta içinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 145 TL, 300 dolar, bin 120 sterlin ve 800 TL’nin emare  alındığını belirtti.

Polis, akabinde zanlı O.H'nin  Küçük Kaymaklı bölgesindeki evinde arama yapıldığını, cüzdanındaki 2 bin  TL’nin emare alındığını, sehpa üzerinde 10 gram ağırlığında hint keneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlı O.H'nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi O.A'dan 300 dolara 15 gram olarak aldığını söylediğini aktardı.

Polis, O.A'nın ise uyuşturucuyu whatsaap aracılığıyla irtibata geçtiğini, Güney Kıbrıs’taki bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da temin ettiğini ve onun yönlendirdiği kişilere uyuşturucu sattığı yönünde bir itirafta  bulunduğunu söyledi.

   Kesat, O.A'nın 10 ile 18 Şubat 2025 tarihleri arasında 4 gram uyuşturucu maddeyi aranan bir şahsa satıp 3600 TL temin ettiği ve paranın bir kısmını harcadığını tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi.

Polis, zanlıların telefonlarının incelenmesi gerektiğini, aranan şahıslar olduğunu belirterek, 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına 

 

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