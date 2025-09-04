  • BIST 10832.59
Evde baskın yediler...

Minareliköy Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar U.K ve C.C.İ ile meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı M.C.S tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Evde baskın yediler...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olay la ilgili bulguları aktardı.

Ramiz, 3 Eylül 2025 tarihinde Minareliköy-Lefkoşa’da bir evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü  ekiplerince mahkeme emri ile zanlılar U.K ve C.C.İ'nin huzurunda yapılan arama neticesinde; tasarruflarında yaklaşık 12 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 Gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde Kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan mavi-gri motifli beyaz renk porselen tabak bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve yapılan ileri soruşturmada mesele ile bağlantılı olarak aranmakta olan M.C.S'nin de Girne'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında alınan ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini, alınan emarelerin analize gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

