  • BIST 10893.64
  • Altın 4402.617
  • Dolar 40.6839
  • Euro 46.9913
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Eve girdi, 54 bin 500 TL çaldı!

» »
Lefkoşa’da meydana gelen “Ev açma, Sirkat ve Mülke Tecavüz” suçlarından tutuklanan 20 yaşındaki A.R. mahkemeye çıkarıldı.
Eve girdi, 54 bin 500 TL çaldı!

Polis, zanlının 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa’da, Atatürk Caddesi’nde Türkmenistan uyruklu bir şahsa ait ikametgahın güneye bakan alüminyumdan mamul mutfak kapısının kapalı fakat kilidi arızalı penceresini açarak içeriye giriş yaptıktan sonra yatak odası içerisinde masanın çekmecesinde muhafaza edilen 54 bin 500 TL nakit parayı sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Polis, olayın bilgilerine 4 Ağustos tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün gönüllü bir ifade vererek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının Türkmenistan uyruklu olduğunu ve ülkede öğrenci olarak bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, çalınan paranın henüz bulunamadığını kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Seyir halindeki araç takla attı: Halime Bayram müşahede altına alındı05 Ağustos 2025 Salı 10:58
  • Başbakan Üstel: Gerçeklerden uzak, taraflı bir veda mesajı05 Ağustos 2025 Salı 10:34
  • Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi dördüncü çalıştayını düzenledi05 Ağustos 2025 Salı 10:33
  • PGM duyurdu: Toplam 200 polis mensubu alımı yapılacak05 Ağustos 2025 Salı 10:30
  • Polis Akademisi’ne KKTC’den alınacak 10 öğrenci için başvurular bugün başladı04 Ağustos 2025 Pazartesi 16:23
  • Tel-Sen: Fiber altyapı protokolünde açık, şeffaf hesap verebilir davranın04 Ağustos 2025 Pazartesi 16:22
  • Girne-Lefkoşa Anayolu’nda Trafik Kazası: 1’i Ağır 5 Yaralı04 Ağustos 2025 Pazartesi 15:39
  • Acil Kan İhtiyacı A Rh+04 Ağustos 2025 Pazartesi 15:16
  • 6 yaşındaki çocuk balkondan düştü!04 Ağustos 2025 Pazartesi 14:10
  • Cumhurbaşkanı Tatar’a Türk Dünyası Yüksek Hizmet Ödülü verildi04 Ağustos 2025 Pazartesi 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti