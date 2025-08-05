Eve girdi, 54 bin 500 TL çaldı!

Polis, zanlının 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa’da, Atatürk Caddesi’nde Türkmenistan uyruklu bir şahsa ait ikametgahın güneye bakan alüminyumdan mamul mutfak kapısının kapalı fakat kilidi arızalı penceresini açarak içeriye giriş yaptıktan sonra yatak odası içerisinde masanın çekmecesinde muhafaza edilen 54 bin 500 TL nakit parayı sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Polis, olayın bilgilerine 4 Ağustos tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün gönüllü bir ifade vererek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının Türkmenistan uyruklu olduğunu ve ülkede öğrenci olarak bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, çalınan paranın henüz bulunamadığını kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.