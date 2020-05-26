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EVKAF Kiracılarının 3 aylık kira gecikme zammını iptal etti

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, kiracıların 3 aylık kira gecikme zamlarını iptal etti, iş yeri kapalı olan kiracılara 6 aylık taksit veya yüzde 25 indirim seçeneği sundu.
EVKAF Kiracılarının 3 aylık kira gecikme zammını iptal etti

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, kiracıların 3 aylık kira gecikme zamlarını iptal etti, iş yeri kapalı olan kiracılara 6 aylık taksit veya yüzde 25 indirim seçeneği sundu.

2020 yılı sonuna kadar peşin ödenen kiralarda yüzde 25 indirim uygulaması da sürecek. Vakıflar İdaresi, Covid-19 nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurarak kiracılarının mağdur olmaması için alınan önlemler konusunda yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, kiracıların mart, nisan ve mayıs aylarına ait kira gecikme zamları iptal edilirken, iş yeri kapalı olan kiracılara 6 aylık taksit veya yüzde 25 indirim seçeneği sunuldu. Ayrıca 2020 sonuna kadar peşin ödenen kiralarda yüzde 25 indirim kolaylığı devam edecek.

Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanan kararlar şöyle açıklandı:

“Bakanlar Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, gerek idarelerinin gerekse kiracılar mağduriyetlerini minimuma indirmek amacıyla Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’nun 11.5.2020 tarih ve K/122/2020 sayılı aşağıdaki kararını onayladı.

1- Vakıflar idaresi kiracılarından 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait kiraları için gecikme zammı alınmama 2- Covid-2019 nedeniyle anılan tedbirler çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile faaliyeti durdurulan Vakıflar idaresi iş yeri kiracılarına ve Vakıflar idaresinin tüm konut kiracılarına, kira ödemeleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kararlar uygulanması;

a) 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait kira bedellerini, Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayarak eşit taksitlerle en fazla 6 (Altı) ay içerisinde ödemekle yükümlü olunması,

b) 2020 yılı Nisan ayına ait kira bedellerinin tamamını en geç 2020 yılı Mayıs ayı sonuna kadar peşin ödemeler halinde %25 indirim uygulanması,

c) 2020 yılı Nisan ayına ait kira bedellerinin tamamını en geç 2020 yılı Haziran ayı sonuna kadar peşin ödemele halinde %15 indirim uygulanması,

d) 2020 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait kira bedellerini her ay peş ödemeleri halinde %25 indirim uygulanması,

e) Yukarıdaki kararlar alınmadan önce 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait herhangi bir kira bedeli ödemesi yapmış olan kiracılara yararlanacakları indirim tutarı hesaplanarak, ödemeleri gereken ilk aydaki kira bedeline mahsup edilecektir. Ayrıca, yıllık kira bedelleri olanla kapsadığı her ay için 1/12 oranı ile aylık kira olarak hesaplanacak ve yararlanacakları indirim tutarı, iki yıllık ödeme yapacakları kira bedeline mahsup edilmesine ayrıca;

f) Yukarıda 1'inci ve 2'nci maddelerde yer alan uygulamalar kira sözleşmelerini kapsamakta olup, işletme sözleşmelerine uygulanmaması.

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