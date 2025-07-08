Evrak sahteledi, polis adına imza attı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kenan Mulla olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 09:00 raddelerinde annesi adına oturma izni alabilmek için Girne Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi tarafından hazırlanan pasaport fotokopisi üzerindeki yazıları sahteleyip polis adına imza atarak sahtelemiş olduğu bu belgeyi Lefkoşa'da İçişleri Bakanlığında tedavüle sürerek sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis görevli memurların konu evrakın sahte olduğunu alması üzerine olayın polisin bilgisine getirildiği ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde el yazı imza örneğinin alınarak incelendiğini, ayrıca sahtelenen evrakın da incelendiğini söyledi. Polis, yapılan inceleme sonucu evrakın üzerindeki imzanın görevli polise ait olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.