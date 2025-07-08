  • BIST 10020.66
  • Altın 4282.706
  • Dolar 40.0212
  • Euro 46.936
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Evrak sahteledi, polis adına imza attı

» »
Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte Evrak Düzenleme, Sahte Evrağı Tedavvüle Sürme, Sahte Davranışla Kayıt Teminine Teşebbüs” suçlarından tutuklanan zanlı S.J.P yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Evrak sahteledi, polis adına imza attı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kenan Mulla olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 09:00 raddelerinde annesi adına oturma izni alabilmek için Girne Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi tarafından hazırlanan pasaport fotokopisi üzerindeki yazıları sahteleyip polis adına imza atarak sahtelemiş olduğu bu belgeyi Lefkoşa'da İçişleri Bakanlığında tedavüle sürerek sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis görevli memurların konu evrakın sahte olduğunu alması üzerine olayın polisin bilgisine getirildiği ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde el yazı imza örneğinin alınarak incelendiğini, ayrıca sahtelenen evrakın da incelendiğini söyledi. Polis, yapılan inceleme sonucu evrakın üzerindeki imzanın görevli polise ait olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta 12 güneş parkına daha izin verildi08 Temmuz 2025 Salı 13:24
  • Polis ekipleri göz açtırmıyor... 10 Araç daha trafikten men edildi!08 Temmuz 2025 Salı 13:05
  • Turunçlu ve Boğazköy'de yangın...08 Temmuz 2025 Salı 12:53
  • Yasaklı madde tasarrufu: 6 tutuklu08 Temmuz 2025 Salı 12:43
  • Kendini emlakçı diye tanıtıp dolandırdı!08 Temmuz 2025 Salı 12:29
  • 6 Kaçak daha yakalandı!08 Temmuz 2025 Salı 12:18
  • Lapta'da ani ölüm...08 Temmuz 2025 Salı 11:58
  • Öztürkler: "KKTC Türk dünyasında hak ettiği görünürlüğe ulaşıyor"08 Temmuz 2025 Salı 11:57
  • Çatalköy-Değirmenlik dağ yolu için ortak çözüm arayışı08 Temmuz 2025 Salı 11:47
  • KTEV burs başvuruları başladı....08 Temmuz 2025 Salı 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti