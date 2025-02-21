  • BIST 9811.8
  • Altın 3429.064
  • Dolar 36.4069
  • Euro 38.148
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAFilistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddediyorum

EZKOOP ve Zeytin Koop'tan çağrı: Harupa hak ettiği değerin verilmesi harekete geçilmeli

» »
EZKOOP ve Zeytin-Koop, harup ürününe hak ettiği değerin verilmesi için çağrıda bulunarak, Ocak ayında ödenmesi gereken ücretlerin Şubat sonuna gelindiği halde hala ödenmediğini belirtti.
EZKOOP ve Zeytin Koop'tan çağrı: Harupa hak ettiği değerin verilmesi harekete geçilmeli

Esnaf, Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) ve Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi (Zeytin Koop) Yönetim Kurulları, ortak açıklama yaparak üreticinin alın teri olan harubun ocak ayında ödeneceği sözlerine rağmen, şubat ayının sonuna gelindiği halde belirsizliğin sürdüğünü belirtti.

EZKOOP ve Zeytin-Koop, harup ürününe hak ettiği değerin verilmesi için ilgili tüm tarafların harekete geçmesi çağrısında bulundu.

EZKOOP’tan yapılan açıklamaya göre, “Harup aylar öncesinden hasat edilmiş, torbalanmış, kooperatiflerimiz aracılığıyla da Binboğa Yem Fabrikası ile yapılan protokol çerçevesinde Boğaz Tesisleri’nde sağlıklı bir şekilde depolanmıştır. Hangi üreticinin hangi köyden ne kadar ürün verdiğine kadar kayıtlar Harup Fabrikası ve Ezkoop Yetkilileri tarafından kayda geçirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

EZKOOP ve Zeytin-Koop olarak üreticilerle birlikte zeytinde olduğu gibi üstlendikleri bu sorumluluğun harup ağacının ve ürününün geleceğe taşınmasından başka bir şey olmadığının kaydedildiği açıklamada, “Sadece elimizi değil, tüm riskleri de göze alarak gövdemizi de taşın altına koyduk.” denildi.

"İLGİLİ TÜM TARAFLARIN HAREKETE GEÇMESİ İÇİN ÇAĞRI..."

Aradan 5 ay geçmesine rağmen hala daha verilen tüm sözlerin havada asılı kaldığının belirtildiği ve sözlerin yalan olduğunun savunulduğu açıklama, şöyle devam etti:

“Ülkemizin stratejik sanayi ürünlerden bir tanesi olması yanında, doğamızın ve orman varlığımızın da en önemli unsuru olduğu halde, yetkililerin sergilediği bu çaresizlik, samimi olarak söylemek gerekirse kabul edilebilir değildir. Elbette ki yılların getirdiği bir ihmal vardır. Bu ihmali kabul etmekle birlikte, bu ihmalin aynı şekilde devam etmesi halinde, ülkemize ait bir ürünün daha tarihe karışmasından başka bir sonuç vermez. Üreticimizin giderek artan öfkesinin yanında ağaçları kesme noktasına gelmesi ayrı bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Sonuç olarak, bir an önce üreticilerimizin ve kooperatifimizin de katılımıyla sadece tüketmekte ustalaşan bürokratik yapıların yıkılması gerektiğini vurgulamak istiyoruz.”

Açıklamada, harup ürününe hak ettiği değerin verilmesi için ilgili tüm tarafların harekete geçmesi için çağrıda bulunuldu, “EZ-KOOP ve Zeytin-Koop olarak, sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Türkiye İş Bankası KKTC’deki 70. yılını kutluyor21 Şubat 2025 Cuma 12:11
  • EZKOOP ve Zeytin Koop'tan çağrı: Harupa hak ettiği değerin verilmesi harekete geçilmeli21 Şubat 2025 Cuma 11:52
  • AB Dil Alanında Destek Projesi, ikinci iki toplumlu sözlü çeviri atölyesini düzenledi21 Şubat 2025 Cuma 11:46
  • Öztürkler: Meclis yerleşkesinin hazırlıkları hızla devam ediyor..21 Şubat 2025 Cuma 11:26
  • Özuslu: CTP’de Erhürman sonrası başkanlık sorunu çıkmaz21 Şubat 2025 Cuma 09:55
  • Dolar, Euro ve Sterlin zirvede21 Şubat 2025 Cuma 09:51
  • Gardiyanoğlu: Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Projesinde sona gelindi21 Şubat 2025 Cuma 09:49
  • “Sahte diploma” davası: Sanıklar 20 davadan itham edildi20 Şubat 2025 Perşembe 17:11
  • Trafik Denetimlerinde 422 Sürücüye Yasal İşlem!20 Şubat 2025 Perşembe 15:27
  • Alkollü Sürücüler Trafik Kazalarına Sebep Oldu20 Şubat 2025 Perşembe 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti