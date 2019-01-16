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Facebook'tan tanıştığı kadına askeri sırları açıklayan Hint asker yargılanıyor: Erotik fotoğraflarla kandırıldı

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Facebook üzerinden tanıştığı bir kadına aşık olup Pakistan istihbaratına gizli bilgiler sağlayan Hindistan ordusu mensubu bir askerin, 3 yıl hapis istemiyle yargılandığı açıklandı.
Facebook'tan tanıştığı kadına askeri sırları açıklayan Hint asker yargılanıyor: Erotik fotoğraflarla kandırıldı

Askerin tutuklanması, Hindistan Genelkurmay Başkanı tarafından konuyla ilgili yapılan uyarıdan kısa süre sonra gerçekleşti. General Bipin Rawat, Hindistan ordu mensuplarına internet üzerinden kurulan tuzaklar konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsminin Sombir Singh olduğu öğrenilen ve geçen hafta Pakistan sınırındaki Jaisalmer'de yakalanan 22 yaşındaki askerin, Facebook üzerinden tanıştığı ve kendisini Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Jammu bölgesindeki Hemşirelik Kıtası'nda görevli asker olarak tanıtan bir kadınla ilişki kurduğu öğrenildi.

EROTİK FOTOĞRAFLARINI GÖNDERDİ

Rajasthan polisi tarafındnan yapılan açıklamaya göre, kendisini Anika Chopra olarak tanıtan kadının, 7 ay boyunca mesajlaştığı Singh'i cinsel içerikli mesajlar ve gönderdiği erotik fotoğraflarla kandırdığı belirtildi.

Singh'le uzun süre konuşan kadının, bir süre sonra ise kendisine askeri operasyonlarla ilgili sorular sormaya başladığı öğrenildi.

Genç asker ise, kadının bu sorularını cevapsız bırakmayarak ona Hint tankları, zırhlı personel taşıyıcıları, bölgedeki çeşitli silahlar ve ordu birliklerinin yerlerini gösteren çok gizli belgelerin fotoğraflarını gönderdi.Polis tarafından yapılan açıklamada ayrıca, yapılan ön söruşturmayla birlikte Singh'in verdiği bilgiler karşılığında 56 pound'a denk gelen bir miktarda ödeme yapıldığı, bu ödemenin ise şüphe çekmemek adına Singh'in erkek kardeşinin hesabına yatırıldığı belirtildi.

Singh'in ise bu paraları bir süre geçtikten sonra kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ PAKİSTAN İSTİHBARATI

Yapılan soruşturmalarda, Facebook hesabının Pakistan'ın Karaçi şehrinden yönetildiği öğrenilirken, şüpheli olarak ise Pakistan'ın dış istihbarattan sorumlu kurumu Servislerarası İstihbarat için Direktörlük (ISI) organizasyonu işaret edildi.

Polisin, söz konusu Facebook hesabıyla konuşmuş olabilecek 50'ye yakın askerle ilgili de inceleme başlatttığı öğrenildi.

Hindistan Genelkurmay Başkanı Gen Rawat ise, Pakistan istihbarat servislerinin Bollywood oyuncularının isimlerini kullanarak askerlere tuzak kurduğu konusunda uyarılarda bulunmuştu.

'GERÇEKTEN DE SİZLERLE ARKADAŞ OLACAKLARINI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?'

Geçen hafta Yeni Delhi'de düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Rawat, askerlere seslenerek "Bollywood aktrislerinin gerçekten de sizlerle arkadaş olmak isteyeceğini mi düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı. Hindistan'da ünlü isimlerin isimleri kullanılarak çok sayıda dolandırıcılık ve tuzak kurma olayları yaşanıyor. 

Yargılamasına devam edilen Singh ise, suçlu bulunması halinde 3 yıl hapisle cezalandırılacak.

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