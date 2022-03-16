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Falyalı’nın korumalarının tutukluluk süreleri uzatıldı!

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Falyalı’nın korumalarının tutukluluk süreleri uzatıldı!
Falyalı’nın korumalarının tutukluluk süreleri uzatıldı!

Çatalköy'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde, kullanma, taşıma suçları ile ilgili olarak kazevinde bulunan Türkistan Gülce ve Halil Işık tutukluluk sürelerinin uzatılması talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Halil Falyalı’ya 8 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen saldırı esnasında hava ateş açtıkları gerekçesiyle tutuklandıktan sonra 17 Şubat 2022 tarihinde “Kanunsuz ateşli silah”, “Patlayıcı madde taşıma, tasarruf” ve “Meskûn mahalde ateş açma” suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderilen iki sanığın tutukluluk süresi 30 Mart tarihinde uzatıldı.

Sanıklar 30 Mart tarihinde tekrar mahkemeye çıkarılarak ve haklarındaki yargı süreci başlayacak.

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