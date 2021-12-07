  • BIST 1.981,04
  • Altın 769.26896
  • Dolar 13.5275
  • Euro 15.2212
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Fatih Terim'in Sağlık Durumuna İlişkin Galatasaray'dan İlk Açıklama: Hastaneye Sevk Edildi

» »
Fatih Terim'in Sağlık Durumuna İlişkin Galatasaray'dan İlk Açıklama: Hastaneye Sevk Edildi
Fatih Terim'in Sağlık Durumuna İlişkin Galatasaray'dan İlk Açıklama: Hastaneye Sevk Edildi

Galatasaray, Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi." açıklaması yer aldı.

Galatasaray, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili çıkan haberler sonrası açıklama yaptı.

"2 SAATLİK ÖZEL İZİNLE TAKIMIN BAŞINDA ANTRENMANA ÇIKTI"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi. Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde son 24 saat içinde çeşitli kontroller ve testler uygulanan teknik direktörümüz, bugün doktorlardan aldığı iki saatlik özel izinle takımın başında antrenmana çıktı.

 

"SAĞLIK DURUMU GELİŞMELER OLDUKÇA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alınan ve durumu hassasiyetle takip edilen Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak. Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın performanslarına övgü05 Aralık 2021 Pazar 18:27
  • Messi’den Ronaldo yorumu: Rekabet, kariyerlerimizin gelişmesine yardımcı oldu05 Aralık 2021 Pazar 16:35
  • Dünya Bu Golü Konuşuyor! Hakan Çalhanoğlu, Roma Karşısında İmkansızı Başardı05 Aralık 2021 Pazar 10:35
  • Zirveye Kimseyi Yaklaştırmıyorlar04 Aralık 2021 Cumartesi 18:41
  • Gözyaşına Boğulmuştu, Korkulan Oldu!04 Aralık 2021 Cumartesi 16:34
  • Beşiktaş'a Kötü Haber!03 Aralık 2021 Cuma 21:54
  • Türkiye Kupası'nda Eşleşmeler Belli Oldu! İşte Süper Lig Devlerinin Rakipleri03 Aralık 2021 Cuma 15:39
  • Messi yedinci kez yılın futbolcusu!30 Kasım 2021 Salı 20:43
  • Portekiz'deki olaylı maçtan Omicron çıktı: 13 kişi pozitif, 44 kişi karantinada29 Kasım 2021 Pazartesi 19:35
  • Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor! İşte adaylar...29 Kasım 2021 Pazartesi 18:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti