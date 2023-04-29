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Fed, SVB'nin iflasından banka yönetimini ve yetersiz denetimi sorumlu tuttu

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ABD Merkez Bankası (Fed), Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflasının banka yönetiminin riskleri yönetememesi ve denetimdeki yetersizliklerden kaynaklandığını belirterek, denetim ve düzenlemeyi güçlendirme çağrısında bulundu.
Fed, SVB'nin iflasından banka yönetimini ve yetersiz denetimi sorumlu tuttu

Fed, Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr liderliğindeki, SVB'nin denetim ve düzenlenmesine ilişkin incelemenin sonuçlarını açıkladı.

Bankanın yönetimi ile çöküşünü çevreleyen denetim ve düzenleme konularının ayrıntılı olarak ele alındığı raporda, bankanın hızlı büyümesinin yanı sıra Fed denetçilerinin bankanın kırılganlıklarını belirleme ve bankayı bunları düzeltmeye zorlama konusunda karşılaştıkları zorluklar ortaya konuldu.

SVB'nin iflasının nedenlerine ilişkin 4 temel çıkarımda bulunulan raporda, bunlardan ilkinin SVB yönetiminin riskleri yönetememesi olduğu belirtildi.

Raporda, SVB boyut ve karmaşıklık açısından büyüdükçe Fed denetçilerinin güvenlik kırılganlıklarının boyutunu tam olarak kavrayamadığı kaydedildi.

Denetleyenlerin kırılganlıkları belirlediklerinde SVB'nin bu sorunları yeterince hızlı bir şekilde çözmesini sağlamak için yeterli adımları atmadığına işaret edilen raporda, denetim politikasının duruşundaki değişikliğin, standartları azaltarak, karmaşıklığı artırarak ve daha az iddialı bir denetim yaklaşımını teşvik ederek etkin denetimi engellediği vurgulandı.

Raporda, SVB iflas ettiğinde bankanın giderilmemiş 31 güvenlik ve sağlamlık denetim uyarısının bulunduğu ve bunun sektördeki emsallerinden üç kat daha fazla olduğu bildirildi.

FED BAŞKAN YARDIMCISI BARR'DAN DENETİMİ VE DÜZENLEMEYİ GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI

Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, rapora ilişkin açıklamasında, SVB'nin yönetiminin temel faiz oranı ve likidite riskini yönetemediğini ve yönetim kurulunun üst düzey yönetimi denetlemede başarısız olduğunu aktardı.

Özeleştiride de bulunan Barr, Fed denetçilerinin yeterince güçlü adımlar atmayı başaramadığını belirtti. Barr, "SVB'nin iflası, düzenleme ve denetimde ele alınması gereken zayıflıklar olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Barr, finansal sistemdeki riskler gelişmeye devam ettikçe, denetim ve düzenleyici çerçevenin sürekli olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "SVB'nin iflasının ardından öğrendiklerimize dayanarak Fed'in denetimini ve düzenlemesini güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

SVB'den mevduat çıkışının sosyal medyada yayılan korku ve teknolojinin para çekmeyi kolaylaştırmasıyla hızlandığına dikkati çeken Barr, bu durumun düzenleyiciler tarafından dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Bu incelemenin, bu süreçteki ilk adımı temsil ettiğine değinen Barr, Fed'in denetimi ve düzenlemesinin rolü de dahil olmak üzere bankanın iflasına yol açan koşullara bakan bir öz değerlendirme olduğunu ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell da Barr'ın, Fed'in kurallarını ve deneyim uygulamalarını ele alma konusundaki tavsiyelerine katıldığını ve desteklediğini, bunların daha güçlü ve dayanıklı bir bankacılık sistemi sağlayacağından emin olduğunu açıkladı.

ABD'nin 16. büyük bankası olan SVB'ye 10 Mart'ta kayyum atanmış, bankanın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.

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