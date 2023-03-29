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Fed yetkilisi bankanın güçlü bankacılık düzenlemelerine ihtiyacı değerlendirdiğini söyledi

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ABD Merkez Bankası Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, banka iflaslarının ardından 100 milyar doların üzerinde varlığa sahip bankalar için sermaye ve likidite standartlarını güçlendirme ihtiyacını öngördüğünü belirtti.
Fed yetkilisi bankanın güçlü bankacılık düzenlemelerine ihtiyacı değerlendirdiğini söyledi

ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi, son banka iflasları ve federal düzenleyicilerin müdahalesine ilişkin oturum düzenledi.

Fed Başkan Yardımcısı Barr, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Başkanı Martin Gruenberg ve ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Nellie Liang, oturumda komite üyelerinin sorularını yanıtladı.

Bazı komite üyeleri, düzenleyici kurumların bankaya yönelik denetimini eleştirirken, düzenleyiciler banka iflaslarının ardından attıkları adımları savundu.

Fed'in SVB'deki riskleri gözden kaçırıp kaçırmadığın sorulması üzerine SVB yönetimini sorumlu tutan Barr, "Temel olarak banka iflas etti çünkü yönetimi açık faiz oranı ve net likidite risklerini uygun şekilde ele alamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Barr, banka yönetiminin iş modelinden kaynaklanan risklere ilişkin bilgilendirildiğini belirterek, ancak SVB yönetiminin sorunları çözmek için gerekli adımları atmadığını söyledi.

Fed'in gelecekte benzer banka iflaslarını önlemek için daha güçlü bankacılık düzenlemelerine ihtiyaç olup olmadığını değerlendirdiğini dile getiren Barr, 100 milyar doların üzerinde varlığa sahip bankalara yönelik likidite kurallarını gevşeten 2018'deki yasa değişikliğinin yeniden gözden geçirilebileceğinin sinyalini verdi.

Barr, 100 milyar doların üzerinde varlığa sahip bankalar için sermaye ve likidite standartlarını güçlendirme ihtiyacı öngördüğünü ifade etti.

Barr ayrıca, bankacılık anlayışının değişen teknolojiler ve ortaya çıkan riskler ışığında geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

FDIC Başkanı Martin Gruenberg de banka iflaslarının yayılmasını önlemek amacıyla SVB ve Signature Bank'taki mevduat sahiplerini korumak için adımlar atıldığını anlattı.

Gruenberg, düzenleyicilerin bir bankanın risk profilini hesaplarken sigortasız mevduatlara nasıl baktıklarını yeniden değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığının Yurtiçi Finanstan Sorumlu Müsteşarı Nellie Liang da federal hükümetin, halkın ABD bankacılık sistemine olan güvenini güçlendirmek ve Amerikan ekonomisini korumak için kararlı adımlar attığını vurguladı.

Liang, Hazine Bakanlığının Fed ve FDIC ile düzenli olarak istişare ederek iflasların daha geniş bankacılık sistemi üzerindeki etkilerini değerlendirmek için çalıştığını kaydetti.

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