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Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanal yayınlanacak?

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Süper Lig'in 23. haftasında dünyanın en büyük derbilerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi oynanacak..
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanal yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, yarınki derbiye 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek.

GUSTAVO YÜKSEK İHTİMAL OLMAYACAK

Ligde yarın oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizliği yaşanıyor. Gustavo, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlık geçirmiş ve mücadeleye devam edememişti. Dizinde darbeye bağlı ödem oluşan ve tedavisine başlanan Luiz Gustavo'nun durumu maç saatinde belli olacak.

EVİNDE 5 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı. Kadıköy'deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı.

BU SEZON DERBİ GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Fenerbahçe'de derbi öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

SON 4 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10'unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.

Fenerbahçe ise ligde 45 gol atarken, rakiplerinin 24 golüne engel olamadı.

FEGHOULI FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

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