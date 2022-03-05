  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Fenerbahçe Lider Trabzonspor'u Konuk Edecek

» »
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın lider Trabzonspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe Lider Trabzonspor'u Konuk Edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın lider Trabzonspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek.

Mesut kadroya dönüyor

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından kadroda yer alacak.

Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 7 maç sonra kadroya dahil edilecek.

Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçını kaçırmıştı.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında galip gelmesi durumunda bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kazanmış olacak.

Sezonun ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda bir kez daha tekrarlamıştı.

Uzun bir aranın ardından üst üste 3 maç kazanmayı tekrar başaran sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek bu sezon bir ilki de başarmayı amaçlıyor.

İrfan Can Kahveci sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli futbolcu, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Trabzonspor karşılaşmasında sahaya sürmesi beklenilen muhtemel 11 şöyle:

Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u ağırlıyor02 Mart 2022 Çarşamba 18:50
  • Ali Koç, KKTCFBİDER’in Davetlisi Olarak KKTC’ye Geliyor02 Mart 2022 Çarşamba 15:25
  • Beşiktaş'tan Josef De Souza'nın Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama01 Mart 2022 Salı 23:00
  • Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim ve Campos sözleri01 Mart 2022 Salı 22:30
  • Ronaldo Canlı Yayında Duş Aldı! Milyonlarca Takipçisi O Anları Gözünü Kırpmadan İzledi01 Mart 2022 Salı 19:20
  • Galatasaray Kulübü ve Emre Belözoğlu, PFDK’ya Sevk Edildi01 Mart 2022 Salı 18:35
  • Ukraynalı futbolcu, gelen destek sonrası gözyaşlarına engel olamadı28 Şubat 2022 Pazartesi 19:30
  • KTSYD’den Sağduyu Çağrısı28 Şubat 2022 Pazartesi 18:45
  • Kulüpler Birliği'nden Düzkaya-Çetinkaya karşılaşmasındaki DARP olayına tepki!28 Şubat 2022 Pazartesi 16:08
  • Alman Schalke 04, ana sponsoru Rus Gazprom’la işbirliğini sonlandırıyor28 Şubat 2022 Pazartesi 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti