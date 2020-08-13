Fenerbahçe, YouTube'da taraftara özel ücretli abonelik başlattı

Fenerbahçe Kulübü, bir ilke imza atarak YouTube'da ücretli abonelik sistemine geçti. Üyelik alan taraftarlar özel içeriklerden faydalanacak. Kulüp ayrıca, forma satışında rekor kırıldığını da duyurdu.

Dünyada spor kulüplerinin sosyal medya uygulamalarından önemli gelir elde etmesinin ardından Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bir ilke imza atarak YouTube kanalında ücretli içerik uygulamasına geçtiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan, "Türkiye’de Spor Kulüpleri arasında bir ilk. Hemen sen de Fenerbahçe YouTube'a KATIL, sana özel içerikleri kaçırma" açıklamasıyla taraftarlar üyelik satın almaya davet edildi.

Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacak.

Taraftarlara sunulan paketlerde, bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim sağlayabilecek.

Fenerbahçe Kulübü'nün YouTube kanalında 1 milyon 400 binden fazla abonesi bulunuyor.

Forma satışında 24 saatlik rekor kırıldı

Öte yandan yeni sezonda giyeceği üç formayı, Gökhan Gönül, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin transferleriyle duyuran Fenerbahçe, forma satışında rekor kırıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler 2020-21 sezonu formalarını dün satışa çıkarırken ilk 24 saatte Fenerium tarihinin en yüksek sayıda forma satışına ulaşıldığını duyurdu.

Fenerbahçe yaptığı paylaşımda "Büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz" ifadelerine de yer verdi.