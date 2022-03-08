Fenerbahçeliler Derneği 8 Mart Dolayisiyla Ayten Berkalp’i Ziyaret Etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ayten Salih Berkalp’i ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre KKTC Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Gülmez ve Mustafa Dereboylu, 1954 yılında voleybol ve basketbol takımlarının kurulmasına öncülük eden ve kulübe yıllarca hizmet veren Ayten Salih Berkalp’i ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Ziyaret esnasında yönetim kurulu üyelerinin, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin bir numaralı kurucu üyesi olan Berkalp’a hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Berkalp ise Yönetim Kurulu üyelerine kendisini unutmadıkları için teşekkür etti.

Açıklamaya göre ziyaret sonrası dernek üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın büstüne çiçek bıraktı.