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FIFA'dan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales hakkında görevden uzaklaştırma kararı

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası töreninde futbolcu Jenni Hermoso’yu dudaklarından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında uzaklaştırma kararı aldı.
FIFA'dan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales hakkında görevden uzaklaştırma kararı

Rubiales'in açıklamalarını ve tavrını "kabul edilemez" bulan kadın milli takımının 11 teknik direktörü topluca istifa etti.

FIFA, tepkilere neden olan olayın ardından Rubiales hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

FIFA Disiplin Komitesi, soruşturma sonuçlanıncaya kadar, Rubiales'i "futbolla ilgili tüm ulusal ve uluslararası faaliyetlerden" ilk aşamada 90 günlüğüne uzaklaştırma kararı aldı.

Ayrıca Rubiales ve İspanya Futbol Federasyonu'na Hermoso ile hiçbir şekilde irtibat kurmama uyarısı yapıldı.

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