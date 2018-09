Fikri Karayel'in desteğinize ihtiyacı var

Akdeniz meltemleri ile tam da kalbimize giren Fikri Karayel’in ilk albümü ‘Zor Zamanlar’, Dokuzsekiz Müzik etiketiyle dinleyici ile buluştu ardından konserler ve farklı çalışmalar gelirken şimdi Türkiye'nin en prestijli yarışmalarından olan Pantene Altın Kelebek'te iki dalda ödül bulmaya çalışacak.

Pantene Altın Kelebek'te adaylar belli oldu. Yarışmanın oylaması 21 Eylül’den 5 Ekim’e kadar devam edecek, bu yılın birbirinden ünlü adayları arasında Fikri Karayel'in kazanması için desteğinize ihtiyacı var.

Fikri Karayel Facebook'tan destek istedi.

FİKRİ KARAYEL'İN DİĞER YÜZÜ

MÜZİK VE TV YILDIZLARININ KATEGORİLERİNİ HALK BELİRLİYOR!

Bu yıl Pantene Altın Kelebek oylamasında bir ilk gerçekleşecek. Pantene Altın Kelebek jürisi tarafından belirlenen adayların yanı sıra, halk, kendi adayını aday listesine ekleyerek oyunu kullanabilecek. En yüksek oy oranına sahip adaylar, oylamanın ikinci ayağında yer alarak bu yılın kazananlarından biri olmak için yarışacak. Her anı mucizeler ile dolu geçecek 44. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödüller sahipleri ile buluşacak.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri resmi internet sitesi www.pantenealtinkelebekodulleri.com'dan desteklediğiniz yıldızlara oy vererek bu yılın kazananları arasında en sevdiğiniz isimlerin yer almasını sağlayabilirsiniz. Oylamaya katılacaklar, bu yıl ilk kez, "Blogger" ve "Youtuber" kategorilerinde de oylarını kullanabilecekler. 'Mucize' teması altında, muhteşem şovların ve sürpriz konukların sahne alacağı 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu yıla da damga vurmaya hazırlanıyor!

En İyi Dizi

Adı Efsane (Kanal D)

Anne (Star TV)

Arka Sokaklar (Kanal D)

Aşk ve Mavi (Atv)

Bir Deli Sevda (Show TV)

Bizim Hikaye (Fox)

Bodrum Masalı (Kanal D)

Bu Şehir Arkandan Gelecek (Atv)

Cesur ve Güzel (Star TV)

Cesur Yürek (Show TV)

Çoban Yıldızı (Fox)

Deli Gönül (Fox)

Diriliş Ertuğrul (TRT1)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Atv)

Fazilet Hanım ve Kızları (Star TV)

Hayat Şarkısı (Kanal D)

İçerde (Show TV)

İsimsizler (Kanal D)

İstanbullu Gelin (Star TV)

Kalbimdeki Deniz (Fox)

Kalp Atışı (Show TV)

Kanatsız Kuşlar (Atv)

Kara Sevda (Star TV)

Kırgın Çiçekler (Atv)

Meryem (Kanal D)

Muhteşem Yüzyıl Kösem (Fox)

Ölene Kadar (Atv)

Payitaht Abdülhamid (TRT1)

Poyraz Karayel (Kanal D)

Rüya (Show TV)

Savaşçı (Fox)

Söz (Star TV)

Vatanım Sensin (Kanal D)

Yeni Gelin (Show TV)

En İyi Kadın Oyuncu

Aslı Enver – İstanbullu Gelin

Ayça Ayşin Turan - Meryem

Bensu Soral – İçerde

Bergüzar Korel – Vatanım Sensin

Berrak Tüzünataç - Fi

Burcu Biricik - Hayat Şarkısı

Burcu Kıratlı – Aşk ve Mavi

Burçin Terzioğlu – Poyraz Karayel

Büşra Develi - Fi

Cansu Dere- Anne

Cansu Tosun - Bir Deli Sevda

Deniz Baysal – Fazilet Hanım ve Kızları

Deniz Çakır - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Dilan Çiçek Deniz - Bodrum Masalı

Ebru Özkan – Paramparça

Ece Uslu – Dayan Yüreğim

Ezgi Eyüboğlu - Payitaht: Abdülhamid

Fahriye Evcen – Ölene Kadar

Hazal Filiz Küçükköse – Rüya

Hazal Kaya – Bizim Hikaye

Leyla Lydia Tuğutlu – Bu Şehir Arkandan Gelecek

Melis Tüzüngüç – Kanatsız Kuşlar

Meryem Uzerli – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Miray Daner – Vatanım Sensin

Nazan Kesal - Fazilet Hanım ve Kızları

Neslihan Atagül - Kara Sevda

Nur Sürer - Masum

Nurgül Yeşilçay- Muhteşem Yüzyıl Kösem

Oya Akar – Arka Sokaklar

Öykü Karayel – Kalp Atışı

Özge Özberk – Kalbimdeki Deniz

Özlem Conker – Payitaht: Abdülhamid

Selin Şekerci – Çoban Yıldızı

Serenay Sarıkaya - Fi

Simay Barlas- Adı Efsane

Şevval Sam - Bodrum Masalı

Toprak Sağlam - Bodrum Masalı

Tuba Büyüküstün - Cesur ve Güzel

Tuvana Türkay – Deli Gönül

Tülin Özen – Masum

Yıldız Çağrı Atiksoy – Savaşçı

En İyi Erkek Oyuncu

Ali Atay – Masum

Ali İl- Ver Elini Aşk

Aras Bulut İynemli – İçerde

Berk Oktay – Savaşçı

Birkan Sokullu – Hayat Şarkısı

Boran Kuzum – Vatanım Sensin

Burak Deniz – Bizim Hikaye

Burak Özçivit - Kara Sevda

Bülent İnal –Payitaht: Abdülhamid

Cansel Elçin – Dayan Yüreğim

Cem Yiğit Üzümoğlu – Adı Efsane

Ceyhun Mengiroğlu – Rüya

Çağatay Ulusoy – İçerde

Çağlar Ertuğrul - Fazilet Hanım ve Kızları

Çetin Tekindor – İçerde

Emrah – Aşk ve Mavi

Engin Akyürek – Ölene Kadar

Engin Altan Düzyatan – Diriliş Ertuğrul

Erdal Beşikçioğlu – Adı Efsane

Erkan Kolçak Köstendil - Bir Deli Sevda

Erkan Petekkaya - Kayıtdışı

Erkan Petekkaya – Paramparça

Furkan Andıç - Meryem

Gökhan Alkan – Kalp Atışı

Hakan Boyal – Payitaht: Abdülhamid

Halit Ergenç – Vatanım Sensin

Haluk Bilginer - Masum

Hilmi Cem İntepe – Bodrum Masalı

İlker Kaleli – Poyraz Karayel

Kerem Bürsin - Bu Şehir Arkandan Gelecek

Kıvanç Tatlıtuğ – Cesur ve Güzel

Kutsi – Kalbimdeki Deniz

Mehmet Günsür - Fi

Murat Ünalmış – Deli Gönül

Okan Yalabık - Masum

Oktay Kaynarca – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Ozan Güven - Fi

Özcan Deniz – İstanbullu Gelin

Özgür Ozan – Arka Sokaklar

Şevket Çoruh – Arka Sokaklar

Şükrü Özyıldız – Çoban Yıldızı

Timuçin Esen – Bodrum Masalı

Tolga Sarıtaş – Söz

Uğur Güneş – İsimsizler

Ümit Kantarcılar - Kanatsız Kuşlar

Zafer Ergin - Arka Sokaklar

En İyi Komedi & Romantik Dizisi

Aşk Laftan Anlamaz (Show TV)

Ateşböceği (Star TV)

Çocuklar Duymasın (Kanal D)

Dolunay (Star TV)

Güldür Güldür Show (Show TV)

Güldüy Güldüy Show Çocuk (Show TV)

Hangimiz Sevmedik (TRT1)

Hayat Bazen Tatlıdır (Star TV)

Kiralık Aşk (Star TV)

No: 309 (Fox)

Seksenler (TRT1)

Seven Ne Yapmaz (Atv)

Seviyor Sevmiyor (Atv)

Şevkat Yerimdar (Fox)

Türk Malı (Star TV)

Ver Elini Aşk (Kanal D)

En İyi Komedi & Romantik Dizisi Kadın Oyuncu

Aylin Kontente - Güldür Güldür Show

Birce Akalay – Hayat Bazen Tatlıdır

Burcu Binici – Türk Malı

Demet Özdemir – No:309

Doğa Rutkay – Güldür Güldür Show

Elçin Sangu – Kiralık Aşk

Hande Erçel – Aşk Laftan Anlamaz

Hasibe Eren – Türk Malı

İrem Sak - Güldür Güldür Show

Nergis Kumbasar – Türk Malı

Nilay Deniz - Ateşböceği

Özge Gürel - Dolunay

Pınar Altuğ – Çocuklar Duymasın

Selen Soyder – Hangimiz Sevmedik

Seren Şirince – Seven Ne Yapmaz

Sevda Erginci – Ver Elini Aşk

Zeynep Çamcı – Seviyor Sevmiyor

En İyi Komedi & Romantik Dizisi Erkek Oyuncu

Ali İl – Ver Elini Aşk

Alper Kul - Güldür Güldür Show

Barış Arduç – Kiralık Aşk

Burak Deniz – Aşk Laftan Anlamaz

Can Yaman - Dolunay

Çağlar Çorumlu - Güldür Güldür Show

Furkan Palalı – No: 309

Gökhan Alkan – Seviyor Sevmiyor

Mehmet Ali Erbil – Türk Malı

Atilla - Güldür Güldür Show

Onur Buldu - Güldür Güldür Show

Özgürcan Çevik – Şevkat Yerimdar

Seçkin Özdemir - Ateşböceği

Şafak Sezer – Türk Malı

Tamer Karadağlı – Çocuklar Duymasın

Ufuk Özkan – Hayat Bazen Tatlıdır

Yusuf Çim – Seven Ne Yapmaz

En İyi Yönetmen

(1 ve 2. Sezon) Çağrı Vila Lostuvalı, (3. Sezon) Osman Taşçı – Poyraz Karayel

(1. Sezon) Devrim Yalçın, (Sonrasında) Başak Soysal – Adı Efsane

(1. sezon) Osman Kaya, (2. sezon) Volkan Kocatürk - İsimsizler

(İlk önce) Murat Saraçoğlu, (son olarak) Gökçen Usta – Fazilet Hanım ve Kızları

Ali Bilgin - Cesur ve Güzel

Aysun Akyüz Mehdiabbas – Kalbimdeki Deniz

Aytaç Çiçek – Kalp Atışı

Barış Erçetin – Meryem

Barış Yöş – Ateşböceği

Bora Tekay – Çocuklar Duymasın

Bora Tekay – Seksenler

Bülent İşbilen – Şevkat Yerimdar

Cem Karcı – Hayat Şarkısı

Cemal Şan – Rüya

Cevdet Mercan – Kayıtdışı

Çağatay Tosun - Muhteşem Yüzyıl Kösem

Çağrı Bayrak – Dolunay

Çağrı Vila Lostuvalı – Bu Şehir Arkandan Gelecek

Deniz Çelebi Dikilitaş – Dayan Yüreğim

Deniz Yılmaz – U. Hakan Eren – Ver Elini Aşk

Durul Taylan, Yağmur Taylan – Vatanım Sensin

Emre Kabakuşak – Cesur Yürek

Ersoy Güler – Yeni Gelin

Feride Kaydan – Ölene Kadar

Hakan Arslan – Aşk ve Mavi

Hakan İnan – Bir Deli Sevda

Hasan Tolga Pulat – No: 309

Hilal Saral - Kara Sevda

Jale Atabey – Türk Malı

Kemal Uzun – Kanatsız Kuşlar

Mehmet Ada Öztekin - Bodrum Masalı

Meltem Bozoflu – Güldür Güldür Show

Metin Balekoğlu – Hangimiz Sevmedik

Metin Günay – Diriliş Ertuğrul

Murat Saraçoğlu - Savaşçı

Müge Uğurlar – Aşk Laftan Anlamaz

Onur Tan – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Orhan Oğuz – Arka Sokaklar

Orhan Oğuz – Arka Sokaklar

Selim Demirdelen – Berat Özdoğan – Deli Gönül

Serdar Akar – Payitaht Abdülhamid

Serdar Gözelekli – Bizim Hikaye

Serkan Birinci - Kırgın Çiçekler

Tuğçe Soysop – Güldüy Güldüy Show Çocuk

Uluç Bayraktar – İçerde

Yağız Alp Akaydın – Söz

Zeynep Günay Tan, Deniz Koloş - İstanbullu Gelin

En İyi Senarist

(1. Sezon) Mustafa Burak Doğu, Serkan Birlik, Ayça Mutlugil, Hale Çalap (2. Sezon) İki Kelime Yazı Grubu – İsimsizler

Alphan Dikmen – Başak Angigün – Hangimiz Sevmedik

Aslı Zengin, Banu Zengin – No:309

Aysun Erdoğan, Redife Zerener, Banu Tekcan, Gökhan Korkusuz – Adı Efsane

Başar Başaran, Emre Özdür – Bodrum Masalı

Berfu Ergenekon (ilk 9 bölüm), Merve Gür (devamı) – Anne

Birol Güven – Çocuklar Duymasın

Cüneyt Aysan – Ozan Aksungur – Cesur Yürek

Ebru Hacıoğlu – Ateşböceği

Ece Yörenç – Bu Şehir Arkandan Gelecek

Elif Usman – Serdar Soydan – Deniz Büyükkırlı – Cesur ve Güzel

Erol Hızarcı – Şevkat Yerimdar

Ersoy Güler – Yeni Gelin

Ertan Kurtulan, Toprak Karaoğlu – İçerde

Ethem Özışık – Poyraz Karayel

Ethem Özışık – Söz

Ferda Eryılmaz – Nehir Erdem – Ver Elini Aşk

Funda Çetin – Kalbimdeki Deniz

Gül Abus Semerci – Yelda Eroğlu – Kırgın Çiçekler

Gül Abus Semerci, Yelda Eroğlu – Aşk ve Mavi

Hakan Haksun – Kanatsız Kuşlar

Hatice Meryem – Banu Kiremitçi– Bizim Hikaye

Kaktüs Yazı Grubu – Rüya

Korcan Derinsu, Cihan Çalışkantürk – Bir Deli Sevda

Kule Dibi Senaryo Ekibi, Ayşen Günsu Teker, Fikret Bekler, Elif Özsüt - Dolunay

Mahinur Ergun – Hayat Şarkısı

Makbule Kosif, Eda Tezcan, Kurtuluş Balekoğlu – Aşk Laftan Anlamaz

Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu – Kalp Atışı

Mehmet Bozdağ, Atilla Engin – Diriliş Ertuğrul

Meriç Acemi – Kiralık Aşk

Meryem Gültabak, İlke Gürsoy – Meryem

Murat Aras, Birol Güven – Seksenler

Nuran Evren Şit – Vatanım Sensin

Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Ömer Genç – Arka Sokaklar

Özlem Yılmaz - Burcu Görgün – Kara Sevda

Rahşan Çiğdem İnan – Deli Gönül

Razi Şaşmaz-Bahadır Özdener – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Serap Gazel – Dayan Yüreğim

Sevgi Yılmaz – Ölene Kadar

Sırma Yanık – Fazilet Hanım ve Kızları

Süleyman Çobanoğlu - Savaşçı

Şahin Altuğ, Caner Güler - Kayıtdışı

Tayfun Güneyer – Türk Malı

Teşrik-i Mesai – İstanbullu Gelin

Uğur Uzunok – Payitaht Abdülhamid

Yılmaz Şahin – Muhteşem Yüzyıl Kösem

En İyi Dizi Müziği

Alp Yenier “Aşk ve Mavi”

Alpay Göltekin - Zeynep Alasya “Poyraz Karayel”

Alpay Göltekin “Adı Efsane”

Alpay Göltekin-Zeynep Alasya “Diriliş Ertuğrul”

Alpay Göltekin-Zeynep Alasya “Söz”

Atakan Ilgazdağ “Söz”

Aydın Sarman-Burcu Güven “Çocuklar Duymasın”

Aydilge Sarp-Alpay Göltekin “Kiralık Aşk”

Aytekin Ataş “Muhteşem Yüzyıl Kösem”

Cem Özkan “Bodrum Masalı”

Fırat Yükselir “Kalbimdeki Deniz”

Kalan Müzik, Ayşe Önder “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”

Kıraç ve Garbiyeli “Meryem”

Mehmet Andiçen-Barış Aryay “Şevkat Yerimdar”

Murat Evgin “Arka Sokaklar”

Toygar Işıklı “Cesur ve Güzel”

Toygar Işıklı “İçerde”

Toygar Işıklı “Kara Sevda”

Volkan Akmehmet-İnanç Şanver “No: 309”

Yıldıray Gürgen “İsimsizler”

Yıldıray Gürgen “Payitaht Abdülhamid”

Yıldıray Gürgen “Vatanım Sensin”

En İyi Kadın Sunucu



Aslı Öymen – Afiş CNN TÜRK

Aylin Kabasakal – Gözüm Sende - ATV

Aynur Ayaz – Komşum Benim - TRT1

Aynur Tartan – Burada Hayat Var –CNN TÜRK

Balçiçek İlter – Balçiçek İlter’le Olay Yeri – STAR TV

Cansu Canan Özgen – Öteki Gündem – Habertürk TV

Didem Uğurlu – DiziTV - ATV

Dilay Korkmaz – Star Life – STAR TV

Ece Erken – İyi Fikir – TRT

Elif Özkul – Pazar Sürprizi – SHOW TV

Esra Erol - Esra Erol’da - ATV

Evrim Akın – Çocuktan Al Haberi – SHOW TV

Ezo Sunal - Güldüy Güldüy Show Çocuk – SHOW TV

Hande Ataizi – Sen İste Yeter - FOX

Hülya Avşar - Bir Hülya Avşar Sohbeti – STAR TV

Işık Yönt – İyilik Kulübü – TRT1

İnci Ertuğrul – Kaybolan Çiçekler - FOX

Kendine İyi Bak – Ebru Akel – SHOW TV

Lütfiye Pekcan – Yaşamdan Hikayeler – TV8

Mina Merve Yıldırım – Benden Söylemesi - FOX

Müge Anlı – Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

Nursel Ergin – Nursel’le Evin Tadı – KANAL D

Öykü Serter – İşte Benim Stilim – TV8

Özlem Denizmen – Kadınca – STAR TV

Pelin Karahan – Nefis Tarifler – SHOW TV

Seda Akgül – Her şey Gerçek - FOX

Seda Akgül – Kısmetse Olur – KANAL D

Seda Sayan – Evleneceksen Gel – Artık Susma SHOW TV

Selin Yantur - El Emeği - TRT1

Serap Paköz - Gerçeğin Peşinde – TV8

Seren Serengil - Duymayan Kalmasın – STAR TV

Şule Zeybek – Şule ile Vitrindekiler – KANAL D

Yasemin Bozkurt – Hayatın Penceresinden – KANAL D

Yeliz Güler – Ana Kuzusu – TRT1

Zahide Yetiş – SHOW TV

Zuhal Topal – Zuhal Topal’la - FOX

En İyi Erkek Sunucu

Acun Ilıcalı – Survivor, O Ses Türkiye – TV8

Ali İhsan Varol – Kelime Oyunu – teve2

Ali Sunal – Güldür Güldür Show – SHOW TV

Alp Kırşan - 1 Alp 3 Çocuk – TV8

Arda Türkmen – Arda’nın Mutfağı – TV8

Bekir Develi – Annemin Yemeği – TRT1

Beyazıt Öztürk – Beyaz Show – KANAL D

Derda Yasir Yenal – Dinle Kazan – TRT1

Dr. Halit Yerebakan – Doktor Geldi – TRT1

Engin Hepileri – Altın Petek – TRT1

İlker Ayrık – 10 Numara 5 Yıldız - FOX

Kadir Çöpdemir – Kolaysa Sen Yap – TRT1

Kendi Düşen Ağlamaz – Ertem Şener – TRT1

Mehmet Ali Erbil – Çarkıfelek – SHOW TV - STAR TV

Mehmet Tekneci – Bir Yastıkta Kocayalım TRT1

Memet Özer – Mutfakta - FOX

Mesut Yar – Mesut Yar Sunar – STAR TV

Murat Yıldırım – Kim Milyoner Olmak İster - ATV

Ömer Fırat Köker – İyilik Kulübü – TRT1

Selçuk Yöntem – Milyonluk Resim - FOX

Selim Yuhay – Güle Güle Oturun – TV8

Sinan Çalışkanoğlu-Şinasi Yurtsever – İlk Buluşma - FOX

Turgay Başyayla – Lezzet Yolculuğu – SHOW TV

Ufuk Özkan – Ben Bilmem Eşim Bilir – KANAL D

Uğur Arslan – Artık Susma – SHOW TV

Uraz Kaygılaroğlu – Sıra Sende Türkiye – TRT1

Vahe Kılıçarslan – Evdeki Mutluluk – STAR TV

En İyi Kadın Haber Sunucusu

Afşin Yurdakul – Habertürk Manşet – Habertürk TV

Ahu Özyurt – Cnn türk

Buse Biçer - Güne Bakış – Habertürk TV

Büşra Sanay – Sabah Haberleri CNN Türk

Cansın Helvacı - Habertürk

Ceren Bektaş – Gün Başlıyor – Habertürk TV

Deniz Türe – ATV Gün Ortası

Didem Arslan Yılmaz – Akşam haberleri – Habertürk TV

Duygu Demirdağ – CNN Türk

Ece Üner – Gün Ortası – Habertürk TV

Ece Üner – HabertürkTV

Elif Şentürk - Haber Masası – Halk TV

Esra Ketenci Çelebioğlu – Kanal 7’de Sabah-Hafta Sonu

Ferda Yıldırım – Beyaz Ana Haber

Gece Ajansı – Banu El – A Haber

Gülbin Tosun – Fox

Hilal Özdemir – A haber

Hülya Seloni – Kanal 7 Hafta Sonu Haberleri

Işıl Açıkkar – TRT Ana Haber Hafta Sonu

Jülide Ateş – Show TV Haber

Lale Arslan – Halk TV Ana Haber

Merve Amaç – Kanal 7’de Sabah

Mutlu Ulusoy - Kanal D ile Günaydın Türkiye – Kanal D

Nazlı Çelik – Star Ana Haber

Nihan Günay – Kahvaltı Haberleri – atv

Pelin Çift – Gündem Ötesi – TRT1

Pınar Erbaş – Show TV Haber

Saynur Tezel - Günlük

Seda Öğretir – Ntv

Semiha Şahin – CNN Türk

Semra Topçu – Güne Başlarken Halk Tv

Şebnem Sunar Küçük – ATV Hafta sonu ana haber – atv

Şirin Payzın – Ne Oluyor? – CNN TÜRK

Ülkü Çoban – Flash Ana Haber

Zeliha Saraç – Gece Hattı – SHOW TV

En İyi Erkek Haber Sunucusu

Ahmet Hakan – Kanal D Haber

Ardan Zentürk - Moderatör Gece – 24

Burak Törün – Sabah Haberleri CNN Türk

Can Okanar - Ajans(öğlen)– A Haber

Celal Pir – Bugün

Cem Öğretir – ATV Ana Haber – atv

Erhan Çelik – TRT Ana Haber

Erkan Tan - Sabah Ajansı – A Haber

Erkan Tan – Sabah Ajansı – A Haber

Ersoy Dede -Hikmet Genç – Günün Manşeti – 24TV

Fatih Portakal – Fox

Gökhan Taşkın – Flash TV Gece Hattı

İbrahim Sadri Eren – ATV’de hafta sonu

İsmail Dükel – Günsonu Halk TV

İsmail Küçükkaya - Fox

Kaan Yakuphan – Akşam Haberleri – 24 TV

Mehmet Aydın – TGRT

Murat Güloğlu - Kanal D ile Günaydın Türkiye- Kanal D

Ömür Varol - Beyaz Gazete

Salih Nayman - Akşam Ajansı – A Haber

Tunç Arslanalp – Gece Haberleri - CNN Türk

Tümer Doğru – Kanal 7 Haber Saati

Veyis Ateş – Ana Haber - Habertürk TV

En İyi Haber Programı

5N 1K – Cüneyt Özdemir – cnn türk 20.00

Akılda Kalan - Veyis Ateş – Habertürk TV

Beyaz Gazete - Ömür Varol –Beyaz TV 08.00

Bugün Yarın – Buket Aydın – NTV 21.00

Canan Barlas ile Gündem – A Haber 21.00

Diplomasi – Orhan Sali – A Haber 15.15

Doğrudan Siyaset - Simge Fıstıkoğlu –NTV 21.00

Eğrisi Doğrusu – Taha Akyol – Cnn Türk 19.30

Enine Boyuna – Ece Üner – Habertürk 21.00

Gece Haberleri - Tunç Arslanalp –CNN Türk 01.00

Gündem Özel - Deniz Bayramoğlu – Cnn Türk 22.00

Günün Manşeti – 24 TV – Ersoy Dede-Hikmet Genç 11.10

Haber Masası – Elif Şentürk – Halk TV 13.00

Habertürk Gündem – Senem Toluay Ilgaz – Habertürk TV

Halk Arenası – Yılmaz Özdil-Uğur Dündar – Halk TV 21.00

Kadraj – Zeynep Bayramoğlu – A Haber 21.00

Kanal d ile Günaydın Türkiye 07.00

Mercek – Tuba Emlek-Ümit Zileli – Halk TV 21.00

Moderatör Gece – 24 TV – Ardan Zentürk 21.00

Ne Oluyor? - Şirin Payzın – CNN Türk 21.00

Sabah Ajansı - Erkan Tan – A Haber 07.00

Son Durak – Melih Altınok – atv 00.30

Sürmanşet- Osman Gökçek – Ferda Yıldırım – Beyaz TV 23.00

Tarafsız Bölge -Ahmet Hakan – cnn türk 21.00

Teke Tek - Fatih Altaylı – Habertürk TV 21.00

Türkiye Nereye – Fatih Ertürk – Halk TV 21.00

Türkiye’nin Gündemi - Ahu Özyurt – Cnn Türk 21.00

Türkiye’nin Nabzı –Didem Arslan Yılmaz – Habertürk 20.00

Yakın Plan – Ahmed Arpat – NTV 21.00

Yaz-Boz -Ergün Diler-Bekir Hazar – A Haber 21.00

En İyi Gündüz Kuşağı

Arda’nın Mutfağı – Tv8

Balçiçek İlter ile Olay Yeri – Star tv

Bir Yastıkta Kocayalım – TRT

Canlı Tatlar – CNN Türk

Dünyanın Tadı – Kanal 7

Dünyayı Geziyorum – Kanal 7

Esra Erol’da - Atv

Evleneceksen Gel – Show Tv

Gardırop Savaşları - Fox

Gece Gündüz – NTV

Gelin Evi – Show TV

Gerçeğin Peşinde – Tv8

Hayatın Penceresinden – Kanal D

İşte Benim Stilim – Tv8

Kaybolan Çiçekler - Fox

Kısmetse Olur – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – atv

Nursel’le Evin Tadı – Kanal D

Sen İste Yeter - Fox

Survivor Panorama – Tv8

Tekno Hayat – NTV

Teknoloji Her Yerde – CNN Türk

Yeşil Doğa – CNN Türk

Zuhal Topal’la - Star

En İyi Spor Programı

90’A – Hıncal Uluç, Kemal Belgin, Serkan Korkmaz, Güven Taner

90+ Programı – Nebil Evren NTV

Başlama Vuruşu – Hünkar Mutlu - TRT

beIN FC- Güntekin Onay, Metin Tekin, Önder Özen, Bülent Korkmaz, Tuncay Şanlı

beIN final – Şansal Büyüka, Tümer Metin, Erman Özgür

Bein Asist – Güntekin Onay, Tümer Metin, Bülent Korkmaz, Tuncay Şanlı – Bein sports

Beyaz Futbol – Ahmet Çakar, Sinan Engin, Ertem Şener – Beyaz TV

İlk Baskı – Deniz Satar - TRT

Kırmızı Çizgi – Erbatur Ergenekon, Serdar Ali Çelikler, Mehmet Ayan – NTV Spor

Maraton – geçen sezon Şansal Büyüka, bu sezon Güntekin Onay - beinsports

Oyun Kurucu - Melih Şendil, Güntekin Onay, Reha Kapsal

Son Sayfa – Mustafa Göksu, Haldun Domaç, Uğur Karakullukçu, Ilgaz Çınar – A Spor

Soyunma Odası –Rüştü Rençber

Spor Manşet – Cem Dizdar, Serkan Yetkin - TRT

Spor Servisi - Fuat Akdağ, Mehmet Demirkol – NTV

Stadyum – Ersin Düzen, Mustafa Denizli, Ali Gültiken – TRT

Takım Oyunu – İlker Yağcıoğlu, Erman Toroğlu, Serkan Korkmaz - A Spor

Teknik Analiz – Ersin Düzen - TRT

Transfer Raporu – Aykut İnce, Ertuğrul Akgündüz - A Spor

Yüzde Yüz Futbol – Rıdvan Dilmen, Murat Kosova – NTV

Yüzyüze Futbol – Erdoğan Arıkan – TRT

En İyi Dizi Çifti

Aslı Enver – Özcan Deniz “İstanbullu Gelin”

Ayça Ayşin Turan – Furkan Andıç “Meryem”

Bensu Soral – Çağatay Ulusoy “İçerde”

Bergüzar Korel - Halit Ergenç “Vatanım Sensin”

Burcu Biricik - Birkan Sokullu “Hayat Şarkısı”

Burcu Kıratlı – Emrah “Aşk ve Mavi”

Burçin Terzioğlu – İlker Kaleli “Poyraz Karayel”

Demet Özdemir – Furkan Palalı “No: 309”

Dilan Çiçek Deniz – Hilmicem İntepe “Bodrum Masalı”

Elçin Sangu – Barış Arduç “Kiralık Aşk”

Hazal Filiz Küçükköse – Ceyhun Mengiroğlu “Rüya”

Kıvanç Tatlıtuğ - Tuba Büyüküstün “Cesur ve Güzel”

Miray Daner – Boran Kuzum “Vatanım Sensin”

Neslihan Atagül - Burak Özçivit “Kara Sevda”

Nilay Deniz – Seçkin Özdemir “Ateşböceği”

Öykü Karayel-Gökhan Alkan – “Kalp Atışı”

Özge Gürel – Can Yaman “Dolunay”

Özge Özberk – Kutsi “Kalbimdeki Deniz”

Pınar Altuğ – Tamer Karadağlı “Çocuklar Duymasın”

Selen Soyder – Can Yaman “Hangimiz Sevmedik”

En İyi Yarışma

10 Numara 5 Yıldız - Fox

19 – Kanal D

Altın Petek – TRT1

Ana Kuzusu – TRT1

Ben Bilmem Eşim Bilir – Kanal D

Çarkıfelek – Star TV

Çocuktan Al Haberi – Show TV

Dinle Kazan – TRT1

Göz6 – TV8

İlk Buluşma - Fox

İlker Ayrık’la Var mısınız Yok musunuz – Star TV

İrem Derici ile Eğlenmene Bak – Kanal D

İşte Benim Stilim – TV8

Kelime Oyunu – teve2

Kendi Düşen Ağlamaz – TRT1

Kısmetse Olur – Kanal D

Kim Milyoner Olmak İster - ATV

Kolaysa Sen Yap – TRT1

Milyonluk Resim - Fox

O Ses Türkiye – TV8

Sıra Sende Türkiye – TRT1

Survivor – TV8

Yemekteyiz – TV8

Yetenek Sizsiniz – TV8

En İyi Pop Müzik Erkek

Altay

Aydın Kurtoğlu

Bedük

Berkay

Berksan

Bora Duran

Buray

Can Bonomo

Cem Belevi

Çelik

Edis

Emre Altuğ

Emre Kaya

Ersay Üner

Ferhat Göçer

Fettah Can

Gökhan Keser

Gökhan Özen

Gökhan Türkmen

İdo Tatlıses

İlhan Şeşen

İlyas Yalçıntaş

Kenan Doğulu

Kıraç

Kutsi

Levent Yüksel

Mabel Matiz

Mehmet Erdem

Murat Boz

Murat Dalkılıç

Mustafa Ceceli

Mustafa Sandal

Oğuzhan Koç

Özgün

Rafet El Roman

Rober Hatemo

Selim Gülgören

Serdar Ortaç

Sinan Akçıl

Soner Arıca

Soner Sarıkabadayı

Suat Suna

Tan Taşçı

Tarkan

Ufuk Yıldırım

Yalın

Yaşar

En İyi Pop Müzik Kadın

Ajda Pekkan

Aşkın Nur Yengi

Atiye

Aynur Aydın

Ayşe Hatun Önal

Ayşegül Aldinç

Bengü

Betül Demir

Burcu Güneş

Candan Erçetin

Demet Akalın

Deniz Seki

Derya Uluğ

Ece Seçkin

Fatma Turgut

Funda Arar

Gökçe

Göksel

Gülben Ergen

Gülden Mutlu

Gülşen

Hadise

Hande Yener

Işın Karaca

İrem Derici

Mavi

Melis Kar

Merve Özbey

Nil Karaibrahimgil

Nil Karataş

Nilüfer

Nükhet Duru

Röya

Sertab Erener

Sezen Aksu

Sıla

Simge

Tuğba Özerk

Yonca Evcimik

Yonca Lodi

Zeynep Casalini

Ziynet Sali

En İyi Müzik Grubu

Adamlar

Athena

Gece

Gripin

İstanbul Arabesque Project

Kolpa

MFÖ

Mor ve Ötesi

Nadas

Necati ve Saykolar

Neyse

Papyon

Pinhani

Seksendört

Son Feci Bisiklet

Sufle

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Zakkum

En İyi Çıkış Yapan

Aleyna Tilki

Bahadır Tatlıöz

Banu Parlak

Baran Bayraktar

Beste Yoltay

Can Gox

Can Kazaz

Çağatay Akman

Dila

DJ Burak Yeter

DJ Mahmut Orhan

Ece Mumay

Ertunç

Ezo-Sinan Ceceli

Fatma İşcan

Feride Hilal Akın – Enbe – Bilir mi

Gizem Tuncer

Görkem Yenilmez

Güven Yüreyi

Heijan&Muti

Jabbar

Kalben

Kayra

Mithat Can Özer

Nil Çaçan

Nİl İpek

Norm Ender

Sena Şener

Tuğba Yurt

Tuna Kiremitçi

En İyi Fantezi-Halk Müziği Kadın

Bahar Gelir

Ebru Gündeş

Ebru Yaşar

Kamuran Akkor

Kibariye

Linet

Muazzez Ersoy

Seda Sayan

Sibel Can

Yudum

Zara

En İyi Fantezi-Halk Müziği Erkek

Alişan

Cumali Özkaya

Ferman Toprak

Hakan Altun

İbrahim Erkal

İzzet Yıldızhan

Koray Avcı

Kubat

Murat Kurşun

Serkan Kaya

Volkan Konak

En İyi Klip

Aç Kollarını – Murat Joker (Cem Belevi)

Ah Ulan Sevda – Nihat Odabaşı (Demet Akalın)

Artist – Tolga Doğruer - (Gökçe)

Bakıcaz Artık – Michael Garcia (Hande Yener)

Bana Sen Gel – Behzat Uygur (Berkay)

Ben Ne Yangınlar Gördüm – Bedran Güzel (Ebru Yaşar)

Bilir mi – Hasan Kuyucu (Feride Hilal Akın-Enbe)

Büyük Hatırın Var – Koray Birand (Gülşen-Ozan Çolakoğlu)

Canavar – Ulaş Elgin (Derya Uluğ)

Çok Çok – Mustafa Nurdoğdu (Edis)

Dudak – Gülşen Aybaba (Edis)

Düşman Gibi – Nihat Odabaşı (Funda Arar)

Gitme Seviyorum – Kemal Kekeva (Harun Kolçak-Tan)

Hayalet – Müjdat Küpşi (Demet Akalın)

Her Gece – Bedran Güzel (Gülşen)

İhtimaller – Ali Demirel (Kenan Doğulu)

Kıymetlim – Umut Eker (Mustafa Ceceli – İrem Derici

Kulüp – Murad Küçük (Ozan Doğulu-Demet Akalın)

Kuzum – Gülşen Aybaba (Bengü)

Manifesto – Sinan Tuncay (Sezen Aksu)

Nazar – Nihat Odabaşı (Demet Akalın)

Olay – Can Sercan/İlkay Koek (Ayşe Hatun Önal)

Olsun – Murad Küçük (Ece Seçkin)

Sen Olsan Bari – Serdar Börcan (Aleyna Tilki)

Şampiyon – Hülya Açıkgöz (Hadise)

Tam da Şu An – Bedran Güzel (Göksel)

Tektaş – Erdinç Kazımoğlu (İrem Derici)

Ya Bu İşler Ne – Mabel Matiz

Yaz – Ramazan Arslankaya (Berkay)

Yolla – Murad Küçük (Tarkan)

Yüzyılın Aşkı – Bedran Güzel (Sinan Akçıl&Serdar Ortaç)

Yılın Şarkısı

Acayip – Gülşen

Ateşle Oynama – Sıla/Erol Evgin

Bakıcaz Artık – Hande Yener

Ben Ne Yangınlar Gördüm – Ebru Yaşar

Beni Çok Sev - Tarkan

Bir Melekten Hediye – Ziynet Sali&Enbe Orkestrası

Canımsın Sen – Sezen Aksu

Çok Çok – Edis

Düşman mısın Aşık mı - Ajda Pekkan&Bahadır Tatlıöz

Esasen – Gülben Ergen

Gel be Gökyüzüm – İlyas Yalçıntaş

Gitme Seviyorum – Harun Kolçak-Tan Taşçı

Hayalet – Demet Akalın

Haydar Haydar – Can Gox

Haydi Söyle– Kalben

Her Gece - Gülşen

Hoşuna mı gidiyor – Ozan Doğulu – Ece Seçkin

İhanetten Geri Kalan – Sezen Aksu

İyi ki Hayatımdasın – Mustafa Ceceli

Kendi Halimde – Can Kazaz & Nil İpek

Kıymetlim – Mustafa Ceceli – İrem Derici

Koştum Hekime - Burak King

Kulüp - Demet Akalın-Ozan Doğulu

Kuzum - Bengü

Küsme Aşka – Oğuzhan Koç

Manifesto – Sezen Aksu

Olay - Ayşe Hatun Önal

Prens&Prenses - Simge

Raf – Deep rise & Jabbar

Sen Olsan Bari – Aleyna Tilki

Sen Olsan Bari – Aleyna Tilki

Sevdalar – Buray

Sözler şerefsiz oldu – Norm Ender

Şampiyon – Hadise

Yağmur – Ziynet Sali & Ozan Doğulu

Yan Benimle – Sıla

Yolla – Tarkan

Yüzyılın Aşkı - Sinan Akçıl&Serdar Ortaç

En İyi Youtuber/Instagrammer

Aslı Kızmaz

Başak Dizer /Instagrammer

Buse Terim

Danla Biliç

Duygu Özaslan

Duygu Şenyürek

Elvin Levinler – Youtuber/Instagrammer

Enes Batur

Gizem Hatipoğlu

Meryem Can

Orkun Işıtmak

Polina Chursanova – Youtuber

Rachel Araz – Instagrammer

Ruhi Çenet

Rüya Büyüktetik – Instagrammer

Şeyma Subaşı

Uras Benlioğlu

En İyi Proje (Müzik)

130 BPM Forte - Ozan Doğulu

50. Yıl Saygı Albümü - Zülfü Livaneli

Alakasız Şarkılar - Yaşar Gaga

Çeyrek Asır - Harun Kolçak

Ferdi Özbeğen Şarkıları - Cenk Eren

Hakkı Bulut saygı ve düet albümü – Hakkı Bulut

İstanbul Arabesque Project - Kamuran Akkor

Mirkelam Şarkıları - Mirkelam

Senfonik Ortaçgil - Bülent Ortaçgil

Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları – Tuna Kiremitçi

Unutulmayan Şarkılar - Ahmet Selçuk İlkan

Yıldırım Gürses Şarkıları - Emre Altuğ

En İyi Çocuk Oyuncu

Ada Derin Acarser - Çocuktan Al Haberi

Alihan Türkdemir – Dolunay

Alp Eren Khamis – Çocuklar Duymasın

Arda Şahin - Çocuktan Al Haberi

Artun Kasapoğlu – İstanbullu Gelin

Berat Efe Parlar – Güldüy Güldüy Show

Beren Gökyıldız - Anne

Çağlayan Doruk Ozanoğlu – Kalbimdeki Deniz

Ebrar Demirbilek - Çocuktan Al Haberi

Efe Dadak - Çocuktan Al Haberi

Esat Polat Güler – Güldüy Güldüy Show

Hayal Ada Toprakkaya – Deli Gönül

Henna Bülbül - Çocuktan Al Haberi

Irmak Yıldız - Çocuktan Al Haberi

İlke Korkmaz – Türk Malı

Lal Tayra Bahar – Ateşböceği

Melisa Naz Baş - Çocuktan Al Haberi

Melissa Giz Cengiz - Güldüy Güldüy Show

Ömrüm Nur Çamçakallı – No: 309

Öykü Güven – Çocuklar Duymasın

Sarp Doruk Kayan - Güldüy Güldüy Show

Sarp-Kuzey Demirel- Çocuktan Al Haberi

Sibel Melek Arat – Hayat Şarkısı

Tuğra Öğtem - Çocuktan Al Haberi

Pantene Altın Kelebek Ödülleri Katagorileri

"En İyi Kadın Sunucu"

"En İyi Erkek Sunucu"

"En İyi Kadın Haber Sunucusu"

"En İyi Erkek Haber Sunucusu"

"En İyi Haber Programı"

"En İyi Yerli Dizi"

"En İyi Komedi Dizisi"

"En İyi Drama"

"En İyi Kadın Komedi Oyuncusu"

"En İyi Erkek Komedi Oyuncusu"

"Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu"

"Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu"

"En İyi Yarışma Programı"

"En İyi Talk Show"

"En İyi Spor Programı"

"En İyi Magazin Programı"

"En İyi Güncel Kültür-Sanat Programı"



Müzik ödülleri["Yılın En İyi Şarkısı"

"En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solist"

"En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solist"

"En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist"

"En İyi Türk Halk Müziği Erkek Solist"

"En İyi Türk Rock Müziği Kadın Solist"

"En İyi Türk Rock Müziği Erkek Solist"

"En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solist"

"En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Solist"

"En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist"

"En İyi Fantezi Müzik Erkek Solist"

"En İyi Çıkış Yapan Solist"

"En İyi Grup"

"En İyi Çıkış Yapan Grup"

"En İyi Klip"

FİKRİ KARAYEL KİMDİR?

Kıbrıs’ta dünyaya gelen, 10 yaşında ailesi ile birlikte İngiltere’ye yerleşen ve çocukluğundan beri müzik ile iç içe olan Fikri Karayel, yaz tatillerinde buluştuğu grubu Refik ile Kıbrıs’ ta düzenlenen bir organizasyonda en iyi beste, en iyi grup ve en iyi yorum ödüllerine layık görüldü. Bu deneyim ilk kayıt deneyimi için bir tetikleme oldu ve ilk bestesi “Şehit” Kıbrıs listelerinde bir numaraya yerleşti. Ardından bu parçayla, Haluk Levent’ in “Hacivat ve Karagöz” albümünde 23 yaşında ilk kez bir söz yazarı olarak yer aldı.

İlerleyen senelerde İngiltere’ de funk müziğe olan ilgisi arttı ve Biokimya eğitimi için gittiği Kingston’da ”Plateman” ismini verdikleri funk-jazz grubunda Londra’ nın önemli müzisyenleri ile birlikte vokalist olarak performanslar sergileyip, demo kayıtlar yaptı. 2008 yılında Türkçe sözlü bestelerini ilk kez stüdyoya taşıdı ve bir grup ismi yerine kendi ismini kullanarak müzik severlerle yeniden tanıştı.

Tüm söz, müzik ve düzenlemelerin Fikri Karayel’e ait olduğu ve 12 şarkının yer aldığı albümün temelleri İngiltere’de atıldı. Yapmış olduğu şarkılarını, bağımsız olarak Myspace’ de dinleyicilere sunan Karayel, bu paylaşımdan kısa süre sonra “Hayal Edemezsin” şarkısı ile ada sınırlarını aştı. “Hayal Edemezsin” iki yıl boyunca Myspace Türkiye’ de en sık dinlenen parça haline geldi. İki yılı aşkın bir süre boyunca alternatif müzik severler tarafından 1. sırada tutulan şarkıyı, listede yine Fikri’ nin diğer şarkıları takip etti.

İnternet aracılığı ile yüzbinlere ulaşan dinlenme figürleri, Fikri Karayel’in 2013 yılında ilk Türkiye turnesini (İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara) düzenlemesini sağladı. Türkiye turnesini düzenledikten kısa bir süre sonra albüm kayıtlarına başlayan Fikri Karayel 2014 yılında Serkan Şedele yönetmenliğinde ”Hayal Edemezsin” parçasını Londra’da kliplendirdi. Aynı sene, “Hayal Edemezsin” ile “Seni Seviyorum Adamım” filminin şarkı ve oyuncu listesine de adını yazdırdı.

Sözleri, vokali ve müzikal alt yapısı ile henüz albümü olmadan hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaşmış olan Fikri Karayel, ilk albümü “Zor Zamanlar” ile kısa sürede daha geniş kitlelere ulaşacak!