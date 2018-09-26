Fikri Karayel'in desteğinize ihtiyacı var

Akdeniz meltemleri ile tam da kalbimize giren Fikri Karayel’in ilk albümü ‘Zor Zamanlar’, Dokuzsekiz Müzik etiketiyle dinleyici ile buluştu ardından konserler ve farklı çalışmalar gelirken şimdi Türkiye'nin en prestijli yarışmalarından olan Pantene Altın Kelebek'te iki dalda ödül bulmaya çalışacak.
Pantene Altın Kelebek'te adaylar belli oldu. Yarışmanın oylaması 21 Eylül’den 5 Ekim’e kadar devam edecek, bu yılın birbirinden ünlü adayları arasında Fikri Karayel'in kazanması için desteğinize ihtiyacı var.
Fikri Karayel Facebook'tan destek istedi.
MÜZİK VE TV YILDIZLARININ KATEGORİLERİNİ HALK BELİRLİYOR!
Bu yıl Pantene Altın Kelebek oylamasında bir ilk gerçekleşecek. Pantene Altın Kelebek jürisi tarafından belirlenen adayların yanı sıra, halk, kendi adayını aday listesine ekleyerek oyunu kullanabilecek. En yüksek oy oranına sahip adaylar, oylamanın ikinci ayağında yer alarak bu yılın kazananlarından biri olmak için yarışacak. Her anı mucizeler ile dolu geçecek 44. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödüller sahipleri ile buluşacak.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri resmi internet sitesi www.pantenealtinkelebekodulleri.com'dan desteklediğiniz yıldızlara oy vererek bu yılın kazananları arasında en sevdiğiniz isimlerin yer almasını sağlayabilirsiniz. Oylamaya katılacaklar, bu yıl ilk kez, "Blogger" ve "Youtuber" kategorilerinde de oylarını kullanabilecekler. 'Mucize' teması altında, muhteşem şovların ve sürpriz konukların sahne alacağı 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu yıla da damga vurmaya hazırlanıyor!
En İyi Dizi
Adı Efsane (Kanal D)
Anne (Star TV)
Arka Sokaklar (Kanal D)
Aşk ve Mavi (Atv)
Bir Deli Sevda (Show TV)
Bizim Hikaye (Fox)
Bodrum Masalı (Kanal D)
Bu Şehir Arkandan Gelecek (Atv)
Cesur ve Güzel (Star TV)
Cesur Yürek (Show TV)
Çoban Yıldızı (Fox)
Deli Gönül (Fox)
Diriliş Ertuğrul (TRT1)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Atv)
Fazilet Hanım ve Kızları (Star TV)
Hayat Şarkısı (Kanal D)
İçerde (Show TV)
İsimsizler (Kanal D)
İstanbullu Gelin (Star TV)
Kalbimdeki Deniz (Fox)
Kalp Atışı (Show TV)
Kanatsız Kuşlar (Atv)
Kara Sevda (Star TV)
Kırgın Çiçekler (Atv)
Meryem (Kanal D)
Muhteşem Yüzyıl Kösem (Fox)
Ölene Kadar (Atv)
Payitaht Abdülhamid (TRT1)
Poyraz Karayel (Kanal D)
Rüya (Show TV)
Savaşçı (Fox)
Söz (Star TV)
Vatanım Sensin (Kanal D)
Yeni Gelin (Show TV)
En İyi Kadın Oyuncu
Aslı Enver – İstanbullu Gelin
Ayça Ayşin Turan - Meryem
Bensu Soral – İçerde
Bergüzar Korel – Vatanım Sensin
Berrak Tüzünataç - Fi
Burcu Biricik - Hayat Şarkısı
Burcu Kıratlı – Aşk ve Mavi
Burçin Terzioğlu – Poyraz Karayel
Büşra Develi - Fi
Cansu Dere- Anne
Cansu Tosun - Bir Deli Sevda
Deniz Baysal – Fazilet Hanım ve Kızları
Deniz Çakır - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Dilan Çiçek Deniz - Bodrum Masalı
Ebru Özkan – Paramparça
Ece Uslu – Dayan Yüreğim
Ezgi Eyüboğlu - Payitaht: Abdülhamid
Fahriye Evcen – Ölene Kadar
Hazal Filiz Küçükköse – Rüya
Hazal Kaya – Bizim Hikaye
Leyla Lydia Tuğutlu – Bu Şehir Arkandan Gelecek
Melis Tüzüngüç – Kanatsız Kuşlar
Meryem Uzerli – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Miray Daner – Vatanım Sensin
Nazan Kesal - Fazilet Hanım ve Kızları
Neslihan Atagül - Kara Sevda
Nur Sürer - Masum
Nurgül Yeşilçay- Muhteşem Yüzyıl Kösem
Oya Akar – Arka Sokaklar
Öykü Karayel – Kalp Atışı
Özge Özberk – Kalbimdeki Deniz
Özlem Conker – Payitaht: Abdülhamid
Selin Şekerci – Çoban Yıldızı
Serenay Sarıkaya - Fi
Simay Barlas- Adı Efsane
Şevval Sam - Bodrum Masalı
Toprak Sağlam - Bodrum Masalı
Tuba Büyüküstün - Cesur ve Güzel
Tuvana Türkay – Deli Gönül
Tülin Özen – Masum
Yıldız Çağrı Atiksoy – Savaşçı
En İyi Erkek Oyuncu
Ali Atay – Masum
Ali İl- Ver Elini Aşk
Aras Bulut İynemli – İçerde
Berk Oktay – Savaşçı
Birkan Sokullu – Hayat Şarkısı
Boran Kuzum – Vatanım Sensin
Burak Deniz – Bizim Hikaye
Burak Özçivit - Kara Sevda
Bülent İnal –Payitaht: Abdülhamid
Cansel Elçin – Dayan Yüreğim
Cem Yiğit Üzümoğlu – Adı Efsane
Ceyhun Mengiroğlu – Rüya
Çağatay Ulusoy – İçerde
Çağlar Ertuğrul - Fazilet Hanım ve Kızları
Çetin Tekindor – İçerde
Emrah – Aşk ve Mavi
Engin Akyürek – Ölene Kadar
Engin Altan Düzyatan – Diriliş Ertuğrul
Erdal Beşikçioğlu – Adı Efsane
Erkan Kolçak Köstendil - Bir Deli Sevda
Erkan Petekkaya - Kayıtdışı
Erkan Petekkaya – Paramparça
Furkan Andıç - Meryem
Gökhan Alkan – Kalp Atışı
Hakan Boyal – Payitaht: Abdülhamid
Halit Ergenç – Vatanım Sensin
Haluk Bilginer - Masum
Hilmi Cem İntepe – Bodrum Masalı
İlker Kaleli – Poyraz Karayel
Kerem Bürsin - Bu Şehir Arkandan Gelecek
Kıvanç Tatlıtuğ – Cesur ve Güzel
Kutsi – Kalbimdeki Deniz
Mehmet Günsür - Fi
Murat Ünalmış – Deli Gönül
Okan Yalabık - Masum
Oktay Kaynarca – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Ozan Güven - Fi
Özcan Deniz – İstanbullu Gelin
Özgür Ozan – Arka Sokaklar
Şevket Çoruh – Arka Sokaklar
Şükrü Özyıldız – Çoban Yıldızı
Timuçin Esen – Bodrum Masalı
Tolga Sarıtaş – Söz
Uğur Güneş – İsimsizler
Ümit Kantarcılar - Kanatsız Kuşlar
Zafer Ergin - Arka Sokaklar
En İyi Komedi & Romantik Dizisi
Aşk Laftan Anlamaz (Show TV)
Ateşböceği (Star TV)
Çocuklar Duymasın (Kanal D)
Dolunay (Star TV)
Güldür Güldür Show (Show TV)
Güldüy Güldüy Show Çocuk (Show TV)
Hangimiz Sevmedik (TRT1)
Hayat Bazen Tatlıdır (Star TV)
Kiralık Aşk (Star TV)
No: 309 (Fox)
Seksenler (TRT1)
Seven Ne Yapmaz (Atv)
Seviyor Sevmiyor (Atv)
Şevkat Yerimdar (Fox)
Türk Malı (Star TV)
Ver Elini Aşk (Kanal D)
En İyi Komedi & Romantik Dizisi Kadın Oyuncu
Aylin Kontente - Güldür Güldür Show
Birce Akalay – Hayat Bazen Tatlıdır
Burcu Binici – Türk Malı
Demet Özdemir – No:309
Doğa Rutkay – Güldür Güldür Show
Elçin Sangu – Kiralık Aşk
Hande Erçel – Aşk Laftan Anlamaz
Hasibe Eren – Türk Malı
İrem Sak - Güldür Güldür Show
Nergis Kumbasar – Türk Malı
Nilay Deniz - Ateşböceği
Özge Gürel - Dolunay
Pınar Altuğ – Çocuklar Duymasın
Selen Soyder – Hangimiz Sevmedik
Seren Şirince – Seven Ne Yapmaz
Sevda Erginci – Ver Elini Aşk
Zeynep Çamcı – Seviyor Sevmiyor
En İyi Komedi & Romantik Dizisi Erkek Oyuncu
Ali İl – Ver Elini Aşk
Alper Kul - Güldür Güldür Show
Barış Arduç – Kiralık Aşk
Burak Deniz – Aşk Laftan Anlamaz
Can Yaman - Dolunay
Çağlar Çorumlu - Güldür Güldür Show
Furkan Palalı – No: 309
Gökhan Alkan – Seviyor Sevmiyor
Mehmet Ali Erbil – Türk Malı
Atilla - Güldür Güldür Show
Onur Buldu - Güldür Güldür Show
Özgürcan Çevik – Şevkat Yerimdar
Seçkin Özdemir - Ateşböceği
Şafak Sezer – Türk Malı
Tamer Karadağlı – Çocuklar Duymasın
Ufuk Özkan – Hayat Bazen Tatlıdır
Yusuf Çim – Seven Ne Yapmaz
En İyi Yönetmen
(1 ve 2. Sezon) Çağrı Vila Lostuvalı, (3. Sezon) Osman Taşçı – Poyraz Karayel
(1. Sezon) Devrim Yalçın, (Sonrasında) Başak Soysal – Adı Efsane
(1. sezon) Osman Kaya, (2. sezon) Volkan Kocatürk - İsimsizler
(İlk önce) Murat Saraçoğlu, (son olarak) Gökçen Usta – Fazilet Hanım ve Kızları
Ali Bilgin - Cesur ve Güzel
Aysun Akyüz Mehdiabbas – Kalbimdeki Deniz
Aytaç Çiçek – Kalp Atışı
Barış Erçetin – Meryem
Barış Yöş – Ateşböceği
Bora Tekay – Çocuklar Duymasın
Bora Tekay – Seksenler
Bülent İşbilen – Şevkat Yerimdar
Cem Karcı – Hayat Şarkısı
Cemal Şan – Rüya
Cevdet Mercan – Kayıtdışı
Çağatay Tosun - Muhteşem Yüzyıl Kösem
Çağrı Bayrak – Dolunay
Çağrı Vila Lostuvalı – Bu Şehir Arkandan Gelecek
Deniz Çelebi Dikilitaş – Dayan Yüreğim
Deniz Yılmaz – U. Hakan Eren – Ver Elini Aşk
Durul Taylan, Yağmur Taylan – Vatanım Sensin
Emre Kabakuşak – Cesur Yürek
Ersoy Güler – Yeni Gelin
Feride Kaydan – Ölene Kadar
Hakan Arslan – Aşk ve Mavi
Hakan İnan – Bir Deli Sevda
Hasan Tolga Pulat – No: 309
Hilal Saral - Kara Sevda
Jale Atabey – Türk Malı
Kemal Uzun – Kanatsız Kuşlar
Mehmet Ada Öztekin - Bodrum Masalı
Meltem Bozoflu – Güldür Güldür Show
Metin Balekoğlu – Hangimiz Sevmedik
Metin Günay – Diriliş Ertuğrul
Murat Saraçoğlu - Savaşçı
Müge Uğurlar – Aşk Laftan Anlamaz
Onur Tan – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Orhan Oğuz – Arka Sokaklar
Orhan Oğuz – Arka Sokaklar
Selim Demirdelen – Berat Özdoğan – Deli Gönül
Serdar Akar – Payitaht Abdülhamid
Serdar Gözelekli – Bizim Hikaye
Serkan Birinci - Kırgın Çiçekler
Tuğçe Soysop – Güldüy Güldüy Show Çocuk
Uluç Bayraktar – İçerde
Yağız Alp Akaydın – Söz
Zeynep Günay Tan, Deniz Koloş - İstanbullu Gelin
En İyi Senarist
(1. Sezon) Mustafa Burak Doğu, Serkan Birlik, Ayça Mutlugil, Hale Çalap (2. Sezon) İki Kelime Yazı Grubu – İsimsizler
Alphan Dikmen – Başak Angigün – Hangimiz Sevmedik
Aslı Zengin, Banu Zengin – No:309
Aysun Erdoğan, Redife Zerener, Banu Tekcan, Gökhan Korkusuz – Adı Efsane
Başar Başaran, Emre Özdür – Bodrum Masalı
Berfu Ergenekon (ilk 9 bölüm), Merve Gür (devamı) – Anne
Birol Güven – Çocuklar Duymasın
Cüneyt Aysan – Ozan Aksungur – Cesur Yürek
Ebru Hacıoğlu – Ateşböceği
Ece Yörenç – Bu Şehir Arkandan Gelecek
Elif Usman – Serdar Soydan – Deniz Büyükkırlı – Cesur ve Güzel
Erol Hızarcı – Şevkat Yerimdar
Ersoy Güler – Yeni Gelin
Ertan Kurtulan, Toprak Karaoğlu – İçerde
Ethem Özışık – Poyraz Karayel
Ethem Özışık – Söz
Ferda Eryılmaz – Nehir Erdem – Ver Elini Aşk
Funda Çetin – Kalbimdeki Deniz
Gül Abus Semerci – Yelda Eroğlu – Kırgın Çiçekler
Gül Abus Semerci, Yelda Eroğlu – Aşk ve Mavi
Hakan Haksun – Kanatsız Kuşlar
Hatice Meryem – Banu Kiremitçi– Bizim Hikaye
Kaktüs Yazı Grubu – Rüya
Korcan Derinsu, Cihan Çalışkantürk – Bir Deli Sevda
Kule Dibi Senaryo Ekibi, Ayşen Günsu Teker, Fikret Bekler, Elif Özsüt - Dolunay
Mahinur Ergun – Hayat Şarkısı
Makbule Kosif, Eda Tezcan, Kurtuluş Balekoğlu – Aşk Laftan Anlamaz
Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu – Kalp Atışı
Mehmet Bozdağ, Atilla Engin – Diriliş Ertuğrul
Meriç Acemi – Kiralık Aşk
Meryem Gültabak, İlke Gürsoy – Meryem
Murat Aras, Birol Güven – Seksenler
Nuran Evren Şit – Vatanım Sensin
Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Ömer Genç – Arka Sokaklar
Özlem Yılmaz - Burcu Görgün – Kara Sevda
Rahşan Çiğdem İnan – Deli Gönül
Razi Şaşmaz-Bahadır Özdener – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Serap Gazel – Dayan Yüreğim
Sevgi Yılmaz – Ölene Kadar
Sırma Yanık – Fazilet Hanım ve Kızları
Süleyman Çobanoğlu - Savaşçı
Şahin Altuğ, Caner Güler - Kayıtdışı
Tayfun Güneyer – Türk Malı
Teşrik-i Mesai – İstanbullu Gelin
Uğur Uzunok – Payitaht Abdülhamid
Yılmaz Şahin – Muhteşem Yüzyıl Kösem
En İyi Dizi Müziği
Alp Yenier “Aşk ve Mavi”
Alpay Göltekin - Zeynep Alasya “Poyraz Karayel”
Alpay Göltekin “Adı Efsane”
Alpay Göltekin-Zeynep Alasya “Diriliş Ertuğrul”
Alpay Göltekin-Zeynep Alasya “Söz”
Atakan Ilgazdağ “Söz”
Aydın Sarman-Burcu Güven “Çocuklar Duymasın”
Aydilge Sarp-Alpay Göltekin “Kiralık Aşk”
Aytekin Ataş “Muhteşem Yüzyıl Kösem”
Cem Özkan “Bodrum Masalı”
Fırat Yükselir “Kalbimdeki Deniz”
Kalan Müzik, Ayşe Önder “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”
Kıraç ve Garbiyeli “Meryem”
Mehmet Andiçen-Barış Aryay “Şevkat Yerimdar”
Murat Evgin “Arka Sokaklar”
Toygar Işıklı “Cesur ve Güzel”
Toygar Işıklı “İçerde”
Toygar Işıklı “Kara Sevda”
Volkan Akmehmet-İnanç Şanver “No: 309”
Yıldıray Gürgen “İsimsizler”
Yıldıray Gürgen “Payitaht Abdülhamid”
Yıldıray Gürgen “Vatanım Sensin”
En İyi Kadın Sunucu
Aslı Öymen – Afiş CNN TÜRK
Aylin Kabasakal – Gözüm Sende - ATV
Aynur Ayaz – Komşum Benim - TRT1
Aynur Tartan – Burada Hayat Var –CNN TÜRK
Balçiçek İlter – Balçiçek İlter’le Olay Yeri – STAR TV
Cansu Canan Özgen – Öteki Gündem – Habertürk TV
Didem Uğurlu – DiziTV - ATV
Dilay Korkmaz – Star Life – STAR TV
Ece Erken – İyi Fikir – TRT
Elif Özkul – Pazar Sürprizi – SHOW TV
Esra Erol - Esra Erol’da - ATV
Evrim Akın – Çocuktan Al Haberi – SHOW TV
Ezo Sunal - Güldüy Güldüy Show Çocuk – SHOW TV
Hande Ataizi – Sen İste Yeter - FOX
Hülya Avşar - Bir Hülya Avşar Sohbeti – STAR TV
Işık Yönt – İyilik Kulübü – TRT1
İnci Ertuğrul – Kaybolan Çiçekler - FOX
Kendine İyi Bak – Ebru Akel – SHOW TV
Lütfiye Pekcan – Yaşamdan Hikayeler – TV8
Mina Merve Yıldırım – Benden Söylemesi - FOX
Müge Anlı – Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Nursel Ergin – Nursel’le Evin Tadı – KANAL D
Öykü Serter – İşte Benim Stilim – TV8
Özlem Denizmen – Kadınca – STAR TV
Pelin Karahan – Nefis Tarifler – SHOW TV
Seda Akgül – Her şey Gerçek - FOX
Seda Akgül – Kısmetse Olur – KANAL D
Seda Sayan – Evleneceksen Gel – Artık Susma SHOW TV
Selin Yantur - El Emeği - TRT1
Serap Paköz - Gerçeğin Peşinde – TV8
Seren Serengil - Duymayan Kalmasın – STAR TV
Şule Zeybek – Şule ile Vitrindekiler – KANAL D
Yasemin Bozkurt – Hayatın Penceresinden – KANAL D
Yeliz Güler – Ana Kuzusu – TRT1
Zahide Yetiş – SHOW TV
Zuhal Topal – Zuhal Topal’la - FOX
En İyi Erkek Sunucu
Acun Ilıcalı – Survivor, O Ses Türkiye – TV8
Ali İhsan Varol – Kelime Oyunu – teve2
Ali Sunal – Güldür Güldür Show – SHOW TV
Alp Kırşan - 1 Alp 3 Çocuk – TV8
Arda Türkmen – Arda’nın Mutfağı – TV8
Bekir Develi – Annemin Yemeği – TRT1
Beyazıt Öztürk – Beyaz Show – KANAL D
Derda Yasir Yenal – Dinle Kazan – TRT1
Dr. Halit Yerebakan – Doktor Geldi – TRT1
Engin Hepileri – Altın Petek – TRT1
İlker Ayrık – 10 Numara 5 Yıldız - FOX
Kadir Çöpdemir – Kolaysa Sen Yap – TRT1
Kendi Düşen Ağlamaz – Ertem Şener – TRT1
Mehmet Ali Erbil – Çarkıfelek – SHOW TV - STAR TV
Mehmet Tekneci – Bir Yastıkta Kocayalım TRT1
Memet Özer – Mutfakta - FOX
Mesut Yar – Mesut Yar Sunar – STAR TV
Murat Yıldırım – Kim Milyoner Olmak İster - ATV
Ömer Fırat Köker – İyilik Kulübü – TRT1
Selçuk Yöntem – Milyonluk Resim - FOX
Selim Yuhay – Güle Güle Oturun – TV8
Sinan Çalışkanoğlu-Şinasi Yurtsever – İlk Buluşma - FOX
Turgay Başyayla – Lezzet Yolculuğu – SHOW TV
Ufuk Özkan – Ben Bilmem Eşim Bilir – KANAL D
Uğur Arslan – Artık Susma – SHOW TV
Uraz Kaygılaroğlu – Sıra Sende Türkiye – TRT1
Vahe Kılıçarslan – Evdeki Mutluluk – STAR TV
En İyi Kadın Haber Sunucusu
Afşin Yurdakul – Habertürk Manşet – Habertürk TV
Ahu Özyurt – Cnn türk
Buse Biçer - Güne Bakış – Habertürk TV
Büşra Sanay – Sabah Haberleri CNN Türk
Cansın Helvacı - Habertürk
Ceren Bektaş – Gün Başlıyor – Habertürk TV
Deniz Türe – ATV Gün Ortası
Didem Arslan Yılmaz – Akşam haberleri – Habertürk TV
Duygu Demirdağ – CNN Türk
Ece Üner – Gün Ortası – Habertürk TV
Ece Üner – HabertürkTV
Elif Şentürk - Haber Masası – Halk TV
Esra Ketenci Çelebioğlu – Kanal 7’de Sabah-Hafta Sonu
Ferda Yıldırım – Beyaz Ana Haber
Gece Ajansı – Banu El – A Haber
Gülbin Tosun – Fox
Hilal Özdemir – A haber
Hülya Seloni – Kanal 7 Hafta Sonu Haberleri
Işıl Açıkkar – TRT Ana Haber Hafta Sonu
Jülide Ateş – Show TV Haber
Lale Arslan – Halk TV Ana Haber
Merve Amaç – Kanal 7’de Sabah
Mutlu Ulusoy - Kanal D ile Günaydın Türkiye – Kanal D
Nazlı Çelik – Star Ana Haber
Nihan Günay – Kahvaltı Haberleri – atv
Pelin Çift – Gündem Ötesi – TRT1
Pınar Erbaş – Show TV Haber
Saynur Tezel - Günlük
Seda Öğretir – Ntv
Semiha Şahin – CNN Türk
Semra Topçu – Güne Başlarken Halk Tv
Şebnem Sunar Küçük – ATV Hafta sonu ana haber – atv
Şirin Payzın – Ne Oluyor? – CNN TÜRK
Ülkü Çoban – Flash Ana Haber
Zeliha Saraç – Gece Hattı – SHOW TV
En İyi Erkek Haber Sunucusu
Ahmet Hakan – Kanal D Haber
Ardan Zentürk - Moderatör Gece – 24
Burak Törün – Sabah Haberleri CNN Türk
Can Okanar - Ajans(öğlen)– A Haber
Celal Pir – Bugün
Cem Öğretir – ATV Ana Haber – atv
Erhan Çelik – TRT Ana Haber
Erkan Tan - Sabah Ajansı – A Haber
Erkan Tan – Sabah Ajansı – A Haber
Ersoy Dede -Hikmet Genç – Günün Manşeti – 24TV
Fatih Portakal – Fox
Gökhan Taşkın – Flash TV Gece Hattı
İbrahim Sadri Eren – ATV’de hafta sonu
İsmail Dükel – Günsonu Halk TV
İsmail Küçükkaya - Fox
Kaan Yakuphan – Akşam Haberleri – 24 TV
Mehmet Aydın – TGRT
Murat Güloğlu - Kanal D ile Günaydın Türkiye- Kanal D
Ömür Varol - Beyaz Gazete
Salih Nayman - Akşam Ajansı – A Haber
Tunç Arslanalp – Gece Haberleri - CNN Türk
Tümer Doğru – Kanal 7 Haber Saati
Veyis Ateş – Ana Haber - Habertürk TV
En İyi Haber Programı
5N 1K – Cüneyt Özdemir – cnn türk 20.00
Akılda Kalan - Veyis Ateş – Habertürk TV
Beyaz Gazete - Ömür Varol –Beyaz TV 08.00
Bugün Yarın – Buket Aydın – NTV 21.00
Canan Barlas ile Gündem – A Haber 21.00
Diplomasi – Orhan Sali – A Haber 15.15
Doğrudan Siyaset - Simge Fıstıkoğlu –NTV 21.00
Eğrisi Doğrusu – Taha Akyol – Cnn Türk 19.30
Enine Boyuna – Ece Üner – Habertürk 21.00
Gece Haberleri - Tunç Arslanalp –CNN Türk 01.00
Gündem Özel - Deniz Bayramoğlu – Cnn Türk 22.00
Günün Manşeti – 24 TV – Ersoy Dede-Hikmet Genç 11.10
Haber Masası – Elif Şentürk – Halk TV 13.00
Habertürk Gündem – Senem Toluay Ilgaz – Habertürk TV
Halk Arenası – Yılmaz Özdil-Uğur Dündar – Halk TV 21.00
Kadraj – Zeynep Bayramoğlu – A Haber 21.00
Kanal d ile Günaydın Türkiye 07.00
Mercek – Tuba Emlek-Ümit Zileli – Halk TV 21.00
Moderatör Gece – 24 TV – Ardan Zentürk 21.00
Ne Oluyor? - Şirin Payzın – CNN Türk 21.00
Sabah Ajansı - Erkan Tan – A Haber 07.00
Son Durak – Melih Altınok – atv 00.30
Sürmanşet- Osman Gökçek – Ferda Yıldırım – Beyaz TV 23.00
Tarafsız Bölge -Ahmet Hakan – cnn türk 21.00
Teke Tek - Fatih Altaylı – Habertürk TV 21.00
Türkiye Nereye – Fatih Ertürk – Halk TV 21.00
Türkiye’nin Gündemi - Ahu Özyurt – Cnn Türk 21.00
Türkiye’nin Nabzı –Didem Arslan Yılmaz – Habertürk 20.00
Yakın Plan – Ahmed Arpat – NTV 21.00
Yaz-Boz -Ergün Diler-Bekir Hazar – A Haber 21.00
En İyi Gündüz Kuşağı
Arda’nın Mutfağı – Tv8
Balçiçek İlter ile Olay Yeri – Star tv
Bir Yastıkta Kocayalım – TRT
Canlı Tatlar – CNN Türk
Dünyanın Tadı – Kanal 7
Dünyayı Geziyorum – Kanal 7
Esra Erol’da - Atv
Evleneceksen Gel – Show Tv
Gardırop Savaşları - Fox
Gece Gündüz – NTV
Gelin Evi – Show TV
Gerçeğin Peşinde – Tv8
Hayatın Penceresinden – Kanal D
İşte Benim Stilim – Tv8
Kaybolan Çiçekler - Fox
Kısmetse Olur – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – atv
Nursel’le Evin Tadı – Kanal D
Sen İste Yeter - Fox
Survivor Panorama – Tv8
Tekno Hayat – NTV
Teknoloji Her Yerde – CNN Türk
Yeşil Doğa – CNN Türk
Zuhal Topal’la - Star
En İyi Spor Programı
90’A – Hıncal Uluç, Kemal Belgin, Serkan Korkmaz, Güven Taner
90+ Programı – Nebil Evren NTV
Başlama Vuruşu – Hünkar Mutlu - TRT
beIN FC- Güntekin Onay, Metin Tekin, Önder Özen, Bülent Korkmaz, Tuncay Şanlı
beIN final – Şansal Büyüka, Tümer Metin, Erman Özgür
Bein Asist – Güntekin Onay, Tümer Metin, Bülent Korkmaz, Tuncay Şanlı – Bein sports
Beyaz Futbol – Ahmet Çakar, Sinan Engin, Ertem Şener – Beyaz TV
İlk Baskı – Deniz Satar - TRT
Kırmızı Çizgi – Erbatur Ergenekon, Serdar Ali Çelikler, Mehmet Ayan – NTV Spor
Maraton – geçen sezon Şansal Büyüka, bu sezon Güntekin Onay - beinsports
Oyun Kurucu - Melih Şendil, Güntekin Onay, Reha Kapsal
Son Sayfa – Mustafa Göksu, Haldun Domaç, Uğur Karakullukçu, Ilgaz Çınar – A Spor
Soyunma Odası –Rüştü Rençber
Spor Manşet – Cem Dizdar, Serkan Yetkin - TRT
Spor Servisi - Fuat Akdağ, Mehmet Demirkol – NTV
Stadyum – Ersin Düzen, Mustafa Denizli, Ali Gültiken – TRT
Takım Oyunu – İlker Yağcıoğlu, Erman Toroğlu, Serkan Korkmaz - A Spor
Teknik Analiz – Ersin Düzen - TRT
Transfer Raporu – Aykut İnce, Ertuğrul Akgündüz - A Spor
Yüzde Yüz Futbol – Rıdvan Dilmen, Murat Kosova – NTV
Yüzyüze Futbol – Erdoğan Arıkan – TRT
En İyi Dizi Çifti
Aslı Enver – Özcan Deniz “İstanbullu Gelin”
Ayça Ayşin Turan – Furkan Andıç “Meryem”
Bensu Soral – Çağatay Ulusoy “İçerde”
Bergüzar Korel - Halit Ergenç “Vatanım Sensin”
Burcu Biricik - Birkan Sokullu “Hayat Şarkısı”
Burcu Kıratlı – Emrah “Aşk ve Mavi”
Burçin Terzioğlu – İlker Kaleli “Poyraz Karayel”
Demet Özdemir – Furkan Palalı “No: 309”
Dilan Çiçek Deniz – Hilmicem İntepe “Bodrum Masalı”
Elçin Sangu – Barış Arduç “Kiralık Aşk”
Hazal Filiz Küçükköse – Ceyhun Mengiroğlu “Rüya”
Kıvanç Tatlıtuğ - Tuba Büyüküstün “Cesur ve Güzel”
Miray Daner – Boran Kuzum “Vatanım Sensin”
Neslihan Atagül - Burak Özçivit “Kara Sevda”
Nilay Deniz – Seçkin Özdemir “Ateşböceği”
Öykü Karayel-Gökhan Alkan – “Kalp Atışı”
Özge Gürel – Can Yaman “Dolunay”
Özge Özberk – Kutsi “Kalbimdeki Deniz”
Pınar Altuğ – Tamer Karadağlı “Çocuklar Duymasın”
Selen Soyder – Can Yaman “Hangimiz Sevmedik”
En İyi Yarışma
10 Numara 5 Yıldız - Fox
19 – Kanal D
Altın Petek – TRT1
Ana Kuzusu – TRT1
Ben Bilmem Eşim Bilir – Kanal D
Çarkıfelek – Star TV
Çocuktan Al Haberi – Show TV
Dinle Kazan – TRT1
Göz6 – TV8
İlk Buluşma - Fox
İlker Ayrık’la Var mısınız Yok musunuz – Star TV
İrem Derici ile Eğlenmene Bak – Kanal D
İşte Benim Stilim – TV8
Kelime Oyunu – teve2
Kendi Düşen Ağlamaz – TRT1
Kısmetse Olur – Kanal D
Kim Milyoner Olmak İster - ATV
Kolaysa Sen Yap – TRT1
Milyonluk Resim - Fox
O Ses Türkiye – TV8
Sıra Sende Türkiye – TRT1
Survivor – TV8
Yemekteyiz – TV8
Yetenek Sizsiniz – TV8
En İyi Pop Müzik Erkek
Altay
Aydın Kurtoğlu
Bedük
Berkay
Berksan
Bora Duran
Buray
Can Bonomo
Cem Belevi
Çelik
Edis
Emre Altuğ
Emre Kaya
Ersay Üner
Ferhat Göçer
Fettah Can
Gökhan Keser
Gökhan Özen
Gökhan Türkmen
İdo Tatlıses
İlhan Şeşen
İlyas Yalçıntaş
Kenan Doğulu
Kıraç
Kutsi
Levent Yüksel
Mabel Matiz
Mehmet Erdem
Murat Boz
Murat Dalkılıç
Mustafa Ceceli
Mustafa Sandal
Oğuzhan Koç
Özgün
Rafet El Roman
Rober Hatemo
Selim Gülgören
Serdar Ortaç
Sinan Akçıl
Soner Arıca
Soner Sarıkabadayı
Suat Suna
Tan Taşçı
Tarkan
Ufuk Yıldırım
Yalın
Yaşar
En İyi Pop Müzik Kadın
Ajda Pekkan
Aşkın Nur Yengi
Atiye
Aynur Aydın
Ayşe Hatun Önal
Ayşegül Aldinç
Bengü
Betül Demir
Burcu Güneş
Candan Erçetin
Demet Akalın
Deniz Seki
Derya Uluğ
Ece Seçkin
Fatma Turgut
Funda Arar
Gökçe
Göksel
Gülben Ergen
Gülden Mutlu
Gülşen
Hadise
Hande Yener
Işın Karaca
İrem Derici
Mavi
Melis Kar
Merve Özbey
Nil Karaibrahimgil
Nil Karataş
Nilüfer
Nükhet Duru
Röya
Sertab Erener
Sezen Aksu
Sıla
Simge
Tuğba Özerk
Yonca Evcimik
Yonca Lodi
Zeynep Casalini
Ziynet Sali
En İyi Müzik Grubu
Adamlar
Athena
Gece
Gripin
İstanbul Arabesque Project
Kolpa
MFÖ
Mor ve Ötesi
Nadas
Necati ve Saykolar
Neyse
Papyon
Pinhani
Seksendört
Son Feci Bisiklet
Sufle
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Zakkum
En İyi Çıkış Yapan
Aleyna Tilki
Bahadır Tatlıöz
Banu Parlak
Baran Bayraktar
Beste Yoltay
Can Gox
Can Kazaz
Çağatay Akman
Dila
DJ Burak Yeter
DJ Mahmut Orhan
Ece Mumay
Ertunç
Ezo-Sinan Ceceli
Fatma İşcan
Feride Hilal Akın – Enbe – Bilir mi
Gizem Tuncer
Görkem Yenilmez
Güven Yüreyi
Heijan&Muti
Jabbar
Kalben
Kayra
Mithat Can Özer
Nil Çaçan
Nİl İpek
Norm Ender
Sena Şener
Tuğba Yurt
Tuna Kiremitçi
En İyi Fantezi-Halk Müziği Kadın
Bahar Gelir
Ebru Gündeş
Ebru Yaşar
Kamuran Akkor
Kibariye
Linet
Muazzez Ersoy
Seda Sayan
Sibel Can
Yudum
Zara
En İyi Fantezi-Halk Müziği Erkek
Alişan
Cumali Özkaya
Ferman Toprak
Hakan Altun
İbrahim Erkal
İzzet Yıldızhan
Koray Avcı
Kubat
Murat Kurşun
Serkan Kaya
Volkan Konak
En İyi Klip
Aç Kollarını – Murat Joker (Cem Belevi)
Ah Ulan Sevda – Nihat Odabaşı (Demet Akalın)
Artist – Tolga Doğruer - (Gökçe)
Bakıcaz Artık – Michael Garcia (Hande Yener)
Bana Sen Gel – Behzat Uygur (Berkay)
Ben Ne Yangınlar Gördüm – Bedran Güzel (Ebru Yaşar)
Bilir mi – Hasan Kuyucu (Feride Hilal Akın-Enbe)
Büyük Hatırın Var – Koray Birand (Gülşen-Ozan Çolakoğlu)
Canavar – Ulaş Elgin (Derya Uluğ)
Çok Çok – Mustafa Nurdoğdu (Edis)
Dudak – Gülşen Aybaba (Edis)
Düşman Gibi – Nihat Odabaşı (Funda Arar)
Gitme Seviyorum – Kemal Kekeva (Harun Kolçak-Tan)
Hayalet – Müjdat Küpşi (Demet Akalın)
Her Gece – Bedran Güzel (Gülşen)
İhtimaller – Ali Demirel (Kenan Doğulu)
Kıymetlim – Umut Eker (Mustafa Ceceli – İrem Derici
Kulüp – Murad Küçük (Ozan Doğulu-Demet Akalın)
Kuzum – Gülşen Aybaba (Bengü)
Manifesto – Sinan Tuncay (Sezen Aksu)
Nazar – Nihat Odabaşı (Demet Akalın)
Olay – Can Sercan/İlkay Koek (Ayşe Hatun Önal)
Olsun – Murad Küçük (Ece Seçkin)
Sen Olsan Bari – Serdar Börcan (Aleyna Tilki)
Şampiyon – Hülya Açıkgöz (Hadise)
Tam da Şu An – Bedran Güzel (Göksel)
Tektaş – Erdinç Kazımoğlu (İrem Derici)
Ya Bu İşler Ne – Mabel Matiz
Yaz – Ramazan Arslankaya (Berkay)
Yolla – Murad Küçük (Tarkan)
Yüzyılın Aşkı – Bedran Güzel (Sinan Akçıl&Serdar Ortaç)
Yılın Şarkısı
Acayip – Gülşen
Ateşle Oynama – Sıla/Erol Evgin
Bakıcaz Artık – Hande Yener
Ben Ne Yangınlar Gördüm – Ebru Yaşar
Beni Çok Sev - Tarkan
Bir Melekten Hediye – Ziynet Sali&Enbe Orkestrası
Canımsın Sen – Sezen Aksu
Çok Çok – Edis
Düşman mısın Aşık mı - Ajda Pekkan&Bahadır Tatlıöz
Esasen – Gülben Ergen
Gel be Gökyüzüm – İlyas Yalçıntaş
Gitme Seviyorum – Harun Kolçak-Tan Taşçı
Hayalet – Demet Akalın
Haydar Haydar – Can Gox
Haydi Söyle– Kalben
Her Gece - Gülşen
Hoşuna mı gidiyor – Ozan Doğulu – Ece Seçkin
İhanetten Geri Kalan – Sezen Aksu
İyi ki Hayatımdasın – Mustafa Ceceli
Kendi Halimde – Can Kazaz & Nil İpek
Kıymetlim – Mustafa Ceceli – İrem Derici
Koştum Hekime - Burak King
Kulüp - Demet Akalın-Ozan Doğulu
Kuzum - Bengü
Küsme Aşka – Oğuzhan Koç
Manifesto – Sezen Aksu
Olay - Ayşe Hatun Önal
Prens&Prenses - Simge
Raf – Deep rise & Jabbar
Sen Olsan Bari – Aleyna Tilki
Sen Olsan Bari – Aleyna Tilki
Sevdalar – Buray
Sözler şerefsiz oldu – Norm Ender
Şampiyon – Hadise
Yağmur – Ziynet Sali & Ozan Doğulu
Yan Benimle – Sıla
Yolla – Tarkan
Yüzyılın Aşkı - Sinan Akçıl&Serdar Ortaç
En İyi Youtuber/Instagrammer
Aslı Kızmaz
Başak Dizer /Instagrammer
Buse Terim
Danla Biliç
Duygu Özaslan
Duygu Şenyürek
Elvin Levinler – Youtuber/Instagrammer
Enes Batur
Gizem Hatipoğlu
Meryem Can
Orkun Işıtmak
Polina Chursanova – Youtuber
Rachel Araz – Instagrammer
Ruhi Çenet
Rüya Büyüktetik – Instagrammer
Şeyma Subaşı
Uras Benlioğlu
En İyi Proje (Müzik)
130 BPM Forte - Ozan Doğulu
50. Yıl Saygı Albümü - Zülfü Livaneli
Alakasız Şarkılar - Yaşar Gaga
Çeyrek Asır - Harun Kolçak
Ferdi Özbeğen Şarkıları - Cenk Eren
Hakkı Bulut saygı ve düet albümü – Hakkı Bulut
İstanbul Arabesque Project - Kamuran Akkor
Mirkelam Şarkıları - Mirkelam
Senfonik Ortaçgil - Bülent Ortaçgil
Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları – Tuna Kiremitçi
Unutulmayan Şarkılar - Ahmet Selçuk İlkan
Yıldırım Gürses Şarkıları - Emre Altuğ
En İyi Çocuk Oyuncu
Ada Derin Acarser - Çocuktan Al Haberi
Alihan Türkdemir – Dolunay
Alp Eren Khamis – Çocuklar Duymasın
Arda Şahin - Çocuktan Al Haberi
Artun Kasapoğlu – İstanbullu Gelin
Berat Efe Parlar – Güldüy Güldüy Show
Beren Gökyıldız - Anne
Çağlayan Doruk Ozanoğlu – Kalbimdeki Deniz
Ebrar Demirbilek - Çocuktan Al Haberi
Efe Dadak - Çocuktan Al Haberi
Esat Polat Güler – Güldüy Güldüy Show
Hayal Ada Toprakkaya – Deli Gönül
Henna Bülbül - Çocuktan Al Haberi
Irmak Yıldız - Çocuktan Al Haberi
İlke Korkmaz – Türk Malı
Lal Tayra Bahar – Ateşböceği
Melisa Naz Baş - Çocuktan Al Haberi
Melissa Giz Cengiz - Güldüy Güldüy Show
Ömrüm Nur Çamçakallı – No: 309
Öykü Güven – Çocuklar Duymasın
Sarp Doruk Kayan - Güldüy Güldüy Show
Sarp-Kuzey Demirel- Çocuktan Al Haberi
Sibel Melek Arat – Hayat Şarkısı
Tuğra Öğtem - Çocuktan Al Haberi
Pantene Altın Kelebek Ödülleri Katagorileri
"En İyi Kadın Sunucu"
"En İyi Erkek Sunucu"
"En İyi Kadın Haber Sunucusu"
"En İyi Erkek Haber Sunucusu"
"En İyi Haber Programı"
"En İyi Yerli Dizi"
"En İyi Komedi Dizisi"
"En İyi Drama"
"En İyi Kadın Komedi Oyuncusu"
"En İyi Erkek Komedi Oyuncusu"
"Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu"
"Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu"
"En İyi Yarışma Programı"
"En İyi Talk Show"
"En İyi Spor Programı"
"En İyi Magazin Programı"
"En İyi Güncel Kültür-Sanat Programı"
Müzik ödülleri["Yılın En İyi Şarkısı"
"En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solist"
"En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solist"
"En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist"
"En İyi Türk Halk Müziği Erkek Solist"
"En İyi Türk Rock Müziği Kadın Solist"
"En İyi Türk Rock Müziği Erkek Solist"
"En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solist"
"En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Solist"
"En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist"
"En İyi Fantezi Müzik Erkek Solist"
"En İyi Çıkış Yapan Solist"
"En İyi Grup"
"En İyi Çıkış Yapan Grup"
"En İyi Klip"
FİKRİ KARAYEL KİMDİR?
Kıbrıs’ta dünyaya gelen, 10 yaşında ailesi ile birlikte İngiltere’ye yerleşen ve çocukluğundan beri müzik ile iç içe olan Fikri Karayel, yaz tatillerinde buluştuğu grubu Refik ile Kıbrıs’ ta düzenlenen bir organizasyonda en iyi beste, en iyi grup ve en iyi yorum ödüllerine layık görüldü. Bu deneyim ilk kayıt deneyimi için bir tetikleme oldu ve ilk bestesi “Şehit” Kıbrıs listelerinde bir numaraya yerleşti. Ardından bu parçayla, Haluk Levent’ in “Hacivat ve Karagöz” albümünde 23 yaşında ilk kez bir söz yazarı olarak yer aldı.
İlerleyen senelerde İngiltere’ de funk müziğe olan ilgisi arttı ve Biokimya eğitimi için gittiği Kingston’da ”Plateman” ismini verdikleri funk-jazz grubunda Londra’ nın önemli müzisyenleri ile birlikte vokalist olarak performanslar sergileyip, demo kayıtlar yaptı. 2008 yılında Türkçe sözlü bestelerini ilk kez stüdyoya taşıdı ve bir grup ismi yerine kendi ismini kullanarak müzik severlerle yeniden tanıştı.
Tüm söz, müzik ve düzenlemelerin Fikri Karayel’e ait olduğu ve 12 şarkının yer aldığı albümün temelleri İngiltere’de atıldı. Yapmış olduğu şarkılarını, bağımsız olarak Myspace’ de dinleyicilere sunan Karayel, bu paylaşımdan kısa süre sonra “Hayal Edemezsin” şarkısı ile ada sınırlarını aştı. “Hayal Edemezsin” iki yıl boyunca Myspace Türkiye’ de en sık dinlenen parça haline geldi. İki yılı aşkın bir süre boyunca alternatif müzik severler tarafından 1. sırada tutulan şarkıyı, listede yine Fikri’ nin diğer şarkıları takip etti.
İnternet aracılığı ile yüzbinlere ulaşan dinlenme figürleri, Fikri Karayel’in 2013 yılında ilk Türkiye turnesini (İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara) düzenlemesini sağladı. Türkiye turnesini düzenledikten kısa bir süre sonra albüm kayıtlarına başlayan Fikri Karayel 2014 yılında Serkan Şedele yönetmenliğinde ”Hayal Edemezsin” parçasını Londra’da kliplendirdi. Aynı sene, “Hayal Edemezsin” ile “Seni Seviyorum Adamım” filminin şarkı ve oyuncu listesine de adını yazdırdı.
Sözleri, vokali ve müzikal alt yapısı ile henüz albümü olmadan hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaşmış olan Fikri Karayel, ilk albümü “Zor Zamanlar” ile kısa sürede daha geniş kitlelere ulaşacak!
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