Filipinler ile Çin arasında 'yüzen bariyer' krizi

Filipinler Ulusal Güvenlik Danışmanı Eduardo Ano, Çin Sahil Güvenliği (CCG) tarafından Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sulara yerleştirilen "yüzen bariyer"i kaldırmak için gerekenin yapılacağını söyledi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Ano, CCG'nin bölgeye bariyer yerleştirmesini kınadı.

Ano, CCG'nin Güney Çin Denizi'nin doğusundaki Luzon Adası'nın karşısında bulunan "Scarborough Resifi"ne döşenen 300 metre uzunluğundaki yüzen bariyeri kaldırmak amacıyla gerekenin yapılacağını belirtti.

"Çin tarafından yerleştirilen bariyerler, balıkçılarımızın geleneksel balıkçılık haklarını ihlal etmektedir." diyen Ano, Filipinli balıkçıların haklarının korunacağını vurguladı.

Ano, "Bölgede balıkçılık yapılmasını engelleyen her devlet, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) ve uluslararası hukuku ihlal etmiş olur." ifadesini kullandı.

Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığının sözcülerinden Tuğamiral Jay Tarriela, dün, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sulara "yüzen bariyer" koymakla suçladığı Çin'i "şiddetle" kınamıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD'de de karşı çıkıyor.