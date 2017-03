Filler tepişir... Olan…

Bir söz vardır Filler tepişir çimenler ezilir. Hep oldum olası bu söz geçerlidir ve de hep gerçekçiliğini koruyacaktır.

Soğuk savaş döneminin iki tarafı Amerika ve Rusya’dır. Hep paylaşamadıkları Çin dışında kalan ülkeler olmuştur.

Ne zaman bu ülkeler üstünde çıkar çatışmasına girerlerse o ülkeyi bitirmişlerdir. Önce oralardaki halkları bölerler sonra birbirleri ile çatıştırırlar en zayıf noktaya düşürdükleri an ikisinden biri o ülkeye hâkim olurlar.

Hiç vazgeçemeyecekleri yerler ise Avrupa ve Akdeniz’dir.

Avrupa zengin ülkeler bazında en büyük tüketicidir. Akdeniz ise her türlü ticaretin ve enerji yollarının kesiştiği denizdir.

Amerika Arap ülkelerinde Avrupa ortaklı enerji yatırımları için Akdeniz’de hâkimiyetini elinde tutmakta ve İsrail aracılığı ile bu havuzun bekçiliğini yapmaktadır.

Avrupa hep Amerika’nın yanında olmuş ve SSCB’nin dağılması ile birlikte AB Sovyetlerden kopan Avrupa kıtasındaki hemen hemen tüm devletleri bünyesine katmıştır.

SSCB dağıldıktan sonra önce bir bocalama dönemine geçirmiş sonra da gardını almaya başlamıştır. SSCB’den kopan ülkelerde genellikle SSCB döneminde polit büro üyesi olanlar egemendir. Bu nedenle çoğu ile iyi ilişki içindedirler.

Rusya’nın vazgeçemeyeceği 3 şey vardır.

Birincisi Ukrayna’nın Shakhtar bölgesinden AB’ye giren gaz ve petrol boru hatlarının denetimi. Bu yolu Kiev analaşması ile sağlamıştır.

İkincisi Karadeniz’i kontrol altında tutacak bir ülkeye sahip olmak. Bunu da Kırım’ı bünyesine katmakla sağladı.

Üçüncüsü Akdeniz..Rusya Akdeniz’e iki yol ile ulaşmaktadır.Biri İstanbul boğazından belli tonajda gemilerin geçişi ile Akdeniz’e ulaşmak diğeri da kara yolu ile Suriye üzerinden Akdeniz’e ulaşmaktır.En önemli yol budur çünkü Boğazlardan geçip Akdeniz’e ulaşan gemilerine ağırlık nedeniyle monte edemediği her türlü savaş malzemesi bu yolla ulaştırılmaktadır.İsrail ve Akdeniz’deki hareketleri bu yolla gözetlemektedir.Hatta Kıbrıs’ın güneyinde çok çok ciddi yatırımları vardır.Son 10 yıl içerisinde de Kıbrıs’ın kuzeyinde de ciddi yatırımlara girişmiştir.

Amerika kendine bağlı ülkeler, İŞİD gibi terörist örgütler aracılığı ile Rusya’nın Suriye üzerinden Akdeniz’e ulaşmasını engellemenin peşinde, Rusya ise her ne pahasına olursa olsun bu koridoru korumanın peşindedir. Bu konuda da ısrarından hiç vazgeçmeyecektir.

Sonuç olarak Filler Rusya ve ABD Suriye toprakları ve çevresindeki ülkeler üzerinde tepişmektedir. Ezilecek olanlar da çim konumunda olan Suriye hakları başta olmak üzere bu olaya dâhil olan küçük ülkeler olacaktır.

Son açıklanan belgelerin Hillary Cilinton’la ilgili bölümlerinde Türkiye üzerinden Suriye’de amaçlarına uyun İŞİD’i nasıl oluşturduklarına ilişkin belgeler yer almaktadır.

Fakat bu sorunu çözmek yerine daha büyük kaosa yol açmış sonunda da Rusya elini masaya vurarak bu geçiş yolunu asla terk etmeyeceğini açıkça ortaya koymuştur.

Evet, filler tepişecek ve bir kez daha çimler ezilecektir…

Nitekim sonuç öyle olmuş filler tepişmiş olan bu tepiştikleri topraklara olmuş iki taraf da istediğini almıştır.

Birisi Akdeniz’e karadan inme yolunu sağlama almış. Diğeri da Akdeniz’de Avrupa’ya uzanacak enerji hatlarının güvenliğini kazanmıştır.

Her zaman olduğu gibi Filler yine kazanmıştır.Diğer ülkeler mi?zaten hep kaybetmeye mahkumdurlar.