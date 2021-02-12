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Firari Rus olayı akıllara mobese sistemini getirdi

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Mobeseler işe yaramadı mı? Rus mahkum Satlaev'in firarı sonrası bu soru kafaları karıştırdı
Firari Rus olayı akıllara mobese sistemini getirdi

Mobeseler işe yaramadı mı? Rus mahkum Satlaev'in firarı  sonrası bu soru kafaları karıştırdı
Vatandaşlar özellikle sosyal medyadan milyonlarca lira harcanan kamera sistemlerinin firari mahkum olayında devreye girip girmediğini sordu.

Günlerce kaçan Alexander Satlaev yoğun çabalar sonucu bulunurken büyük bir  bütçeyle çeşitli noktalara yerleştirilen mobese sistemlerinin çalışıp çalışmadığı sorusu akıllarda yer edindi.

Mete Hatay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Bu üç günlük "man hunt" yani insan avından ne anladık! Mobeseler bir işe yaramaz. Milyonlarca lira boşa gitti.  ''tepkisini gösterdi.

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