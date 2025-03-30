Fırat Ataser'den Yeşilova-MTG karşılaşmasının ardından diğer kulüplere 'birlik' çağrısı: MTG şampiyon yapılacak belli

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak Yeşilova ve Mağusa Türk Gücü (MTG) karşılamasında yaşananlara yönelik yaptığı açıklamada, hakemlerin maçı katlettiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk futbolunda sular durulmuyor... Değirmenlik Spor Kulübü'ndeki şike iddialarının ardından Alsancak Yeşilova ve Mağusa Türk Gücü karşılaması da tepkilere neden oldu.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, dün Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan Alsancak Yeşilova ve Mağusa Türk Gücü (MTG) karşılamasına yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Fırat Ataser, Mağusa Türk Gücü’nün stada yaklaşık 50 kişilik özel güvenlik birimleri ile gelmesini eleştirerek, “Özel güvenlik birimlerinin oradaki vatandaşa ve polislere karşı ters davranması öncellikle bizi üzdü” ifadelerini kullandı.

YEŞİLOVA OYUNCULARINA 8 SARI KART

Karşılaşmada yaşananlara da dikkat çeken Ataser, Yeşilova’nın ofsayt olmayan pozisyonunun ofsayt sayıldığını, Mağusa Türk Gücü’nün ofsayt pozisyonunun ise ofsayt sayılmadığını aktararak, “İkinci yarıda hakemlerin maçı katlettiklerini izledik. Maçı, taraflı ve kötü yönettiler. Yeşilova oyuncularına 8 tane sarı kart gösterildi” açıklamasını yaptı.

“TÜM KULÜPLERİMİZİ SALDIRIYA ÇAĞIRIYORUM; BİRLİK OLALIM”

Ataser, Değirmenlik Spor Kulübü’ndeki şike soruşturmalarına işaret ederek, “Diğer kulüplerin de gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

“Mağusa Türk Gücü’nün şampiyon olacağı belli” diyen Ataser, Yeşilova-MTG maçında yaratılan ortamın “MTG’nin şampiyon yapılması için” yapıldığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) futbolu yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Diğer kulüpler de yatırım yapmasın artık. Çünkü MTG’nin şampiyon olacağı belli. Tüm kulüplerimizi saldırıya çağırıyorum; birlik olalım. Bir şeyler değiştirmek istiyorsak birlik olmalıyız, artık birlik olma zamanıdır” diye konuştu.

YEŞİLOVA-MTG MAÇI

Yeşilova-MTG karşılaşması dün saat 14.00’da Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynandı. Karşılaşmayı Turgay Misk yönetti. Maç, 1-2 MTG’nin üstünlüğü ile tamamlandı.