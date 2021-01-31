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Fırtına İskele'de de hasara neden oldu

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Fırtına İskele'de de hasara neden oldu
Fırtına İskele'de de hasara neden oldu

İskele de dahil ada genelinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına sonrası, İskele’de hasar tespit çalışmaları başladı.

İskele Belediyesi,  İskele ve köylerinde yaptığı inceleme sonrası zarar gören vatandaşların yardımına koştu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, dün akşam saatlerinde başlayan ancak geçe saatlerinde etkisini arttıran ve İskele başta olmak üzere ada genelinde hasara neden olan şağanak yağış ve şiddetli fırtınadan zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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