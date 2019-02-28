Fişi Remzi Çekti

Cuma akşamı oynanan ve elektrik arızası nedeniyle 13. dakikasında ertelenen T. Ocağı-Cihangir karşılaşması dün gündüz oynandı ve bu sıkıcı maçı T. Ocağı son dakika golü ile 1-0 kazandı.

Aslında sıkıcı derken, mücadelesi bol ama gol pozisyonu az demek istedim. Bu konuda futbolcuları suçlamak olası değil; çünkü bozuk zeminde, kale önleri çamur içinde olan ve yer yer su birikintileri ile kaplı bu sahada futbol oynamak öyle kolay olmadı.

Son vuruşlarda ya kayan, ya da su birikintilerine topu kaptıran futbolculardan fazla bir şey beklemek zaten haksızlık olurdu. Bu nedenle tam bir orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada, açıkçası gol beklemiyorduk ama son dakikada rakibin ıska geçmesi ile topla buluşan Remzi işi bitirdi.

Ahmet Coşkun, Ahmet Saygı ve Deniz ilk yarıda orta sahada çok çalıştılar ama çok da top kayıpları yaptılar. Akande, güçlü fiziği ile arkası dönük topları almakta ve bu topları arkadaşlarına vermekte iyi, ceza alanı içinde son vuruşlarda başarılı değil. Uzun boyu ile buluştuğu hava toplarına iyi yükseliyor, ancak bu toplara darbeli olarak vuramadığı için gol şansı olmuyor.

İkinci yarıda oyuna Tonbara, Remzi ve Doğukan alınınca, Ocak daha çok adamla hücum şansı buldu. Rakip sahada pozisyonlar yarattı, ancak kaptırılan toplarla hızlı çıkan Cihangir de pozisyon bulmaya başladı. Gol vuruşlarında etkili olan Remzi fırsatı bulduğunda bu şansını iyi kullandı ve Ocak tek golle üç puanı almasını başardı.

Cihangir uzun süre iyi kapandı. Orta sahayı kalabalık tutarak Ocak orta sahasında oynayan futbolcuların ileri top taşımalarını önlediler. Savunmadan uzun toplarla çıkma konusunda bir hayli başarılı oldular. Orta sahada Fırat ve Henri bozuk zemine rağmen Ocak savunma arasına attıkları toplarla Uche’ye topla buluşturdular ama Uche Ocak savunmasında gedik bulamadı. Hasan’da iyi yer tutarak ona gol şansı vermedi. Turgut Kaan ve Bilal, ağır sahada ayakta kalmasalar belki de fişi çeken Cihangir olabilirdi.

Doğan’la, Fırat’la ve Uche ile fırsatları değerlendiremeyince, daha doğrusu Ocak kalecisi Hasan Piro önemli kurtarışlar yapınca, golü bulamadılar.

Böylesi ağır sahada fırsatı bulan taraf atıp üstüne yatacaktı. Bunu başaran Ocak oldu.