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Fitness uzmanından sabah egzersizi için ideal beslenme önerileri

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Eski bir deniz askeri olan fitness eğitmeni, sabah antrenmanından önce neler tüketilmesi gerektiğini açıkladı.
Fitness uzmanından sabah egzersizi için ideal beslenme önerileri

Sabah egzersizleri, yapılması kimilerine zor gelse de, gün içinde enerjik hissetmenizi sağlar. Bununla birlikte antrenmandan önce ne yiyeceğinizi bilmeniz, gerçekten ilerleme kaydetmenizi sağlayabilir.

Spor salonu sahibi ve fitness yazarı olan eski denizci Patrick Dale, antrenman öncesi kahvaltıları için en iyi ipuçlarını paylaştı.

Dale’in enerji artırıcı önerileri arasında, krem peynirli çörek, kızarmış ekmek üzerine bal ve ezilmiş olgun muz, çilek veya tahıllı yulaf ezmesi ve az yağlı süt yer alıyor.

HIZLI ETKİ EDEN KARBONHİDRATLAR ŞART

Ancak aceleniz varsa, bir enerji barı veya granola bar da egzersiz yapmadan önce atıştırmak için iyi bir seçenek olarak görülüyor.

Antrenman öncesi kahvaltının hızlı etki eden ve sindirimi kolay karbonhidratlarla dolu olması gerektiğini söyleyen Dale, çırpılmış yumurta akı ve pirinç krakerlerin de kahvaltı için uygun olduğunu belirtiyor.

Fitness uzmanı, uyanma ile sabah egzersizi arasında fazla zaman olmadığından, hızlı etkili karbonhidratların spor öncesi öğünü için ideal olduğunu söylüyor. Bu tür karbonhidratlara örnek olarak ise hurma, kahvaltılık gevrek, beyaz ekmek, olgun muz ve beyaz pirinç gösteriliyor.

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