Fön Makinesi Yangına Neden Oldu

Erdemli Köyü’nde bir evde çıkan yangının, açık unutulan bir saç kurutma makinesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Olay, saat 20:00 sıralarında meydana geldi.

Polis ve itfaiyeden edinilen bilgilere göre, bir şahsa ait ikametgâhın yatak odasında açık unutulan fön makinesi ısınıp alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin yatak odasında ciddi maddi hasara neden oldu.

Olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak yangın sonucunda; saç kurutma makinesi, ütü, klima iç ünitesi, ahşap eşya dolabı, asma tavan, çeşitli elektrik kabloları ve bir elektrikli süpürge yanarak zarar gördü. Ayrıca, çıkan dumandan dolayı evin duvarlarında yoğun islenme oluştu.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.