Formula 1'de bir devir kapandı

Formula 1'de bir devir, sevinç çığlıkları ve gözyaşlarıyla bitti. Lewis Hamilton'ın Mercedes ile geçirdiği 12 yıllık yolculuk, Abu Dabi Grand Prix'i ile sona erdi. İngiliz pilot, Ferrari ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor

Formula 1'de bir dönem sona ererken yeni bir macera başladı.

Formula 1'in efsane ismi Lewis Hamilton, Mercedes'e veda etti. Abu Dabi Grand Prix'i, sezonun son yarışı olmasının ötesinde İngiliz pilot için bir dönüm noktasıydı.

Mercedes'teki son yarıştı etkileyici bir performans sergiledi

16. sıradan başladığı yarışta etkileyici bir performans sergileyen Hamilton, dördüncü sırada finişi gördü. İngiliz pilot, Mercedes'teki 12 yıllık muhteşem kariyerini sevinç çığlıkları ve gözyaşlarıyla sonlandırdı.

Mercedes takım yöneticisi Toto Wolff, deneyimli pilotun performansını, "Bu bir dünya şampiyonunun sürüşüydü" sözleriyle onurlandırdı.

"Sevgi bağları hep sürecek"

Mercedes'i temsil etmenin hayatındaki en büyük onur olduğunu belirten Hamilton da, "Bu takım benim ailem oldu. Buradan ayrılmak kolay değil ama sevgi bağları hep sürecek" dedi.

Mercedes ailesine daha 13 yaşındayken katılan efsane pilot, Formula 1'e ise 2007'de giriş yaptı. O dönem McLaren - Mercedes adına piste çıkan tecrübeli isim, 2013'te ortaklığı noktalayan Alman ekibi adına yarıştı.

2024 sezonunda iki yarış kazanan Hamilton, toplamda 105 galibiyet ve 7 şampiyonlukla Formula 1 tarihine damga vurdu.

Yeni sayfayı Ferrari ile açıyorLewis Hamilton, artık Ferrari ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Formula 1'de şimdiye kadarki en uzun ve en başarılı ortaklıklardan biri sona ererken, Ferrari taraftarı onun yazacağı hikayeyi heyecanla bekliyor