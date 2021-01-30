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Fransa'da çevreciler ve kapitalizm karşıtları Amazon'u protesto etti

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Fransa'da kendilerini çevreci, anti-kapitalist ve küreselleşme karşıtı olarak tanımlayan yüzlerce kişi, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un ülkenin güneyindeki bir bölgede tesis kurma planını protesto etti.
Fransa'da çevreciler ve kapitalizm karşıtları Amazon'u protesto etti

Dünyanın en büyük online alışveriş sitesine ait olacak ve Fransa'daki faaliyetlerini arttırmasına olanak tanıyacak söz konusu tesisin, Dünya Mirası olan Pont-du-Gard yakınlarındaki Fournes kasabasında 38 bin metrekarelik bir alanda kurulması planlanıyor.

Çevreci örgütlerin çağrısıyla çeşitli şehirlerde ve kasabalarda toplanan bin kadar kişi, ellerinde "Amazon'u durdur", "Sadece burada değil, her yerde" yazılı dövizler taşıdı.

İnsan zinciri oluşturan göstericiler, 5 katlı olacak tesise karşı çıkmak için, binanın ortalama yüksekliğini temsil eden yükseklikte renkli balonlar taşıdı.

Attac isimli uluslararası çevre örgütünün Fransa Sözcüsü Raphael Pradeau, "Fournes ve çevresindeki vatandaşlar iki yıldır bu dev Amazon deposunun kurulmasına karşı mücadele başlatmış durumdalar." dedi.

UNESCO tarafından 1985 yılında Dünya Mirası olarak ilan edilen "Pont du Gard", Romalılar tarafından Fransa'nın güneyindeki Fournes kasabasında inşa edilen birinci yüzyıldan kalma bir su kemeri.

Bazı ailelerin eyleme çocuklarıyla birlikte katılması ise dikkati çekti.

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