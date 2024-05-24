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Fransa'da futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü

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Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetinde futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Fransa'da futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Le Figaro gazetesinin haberine göre, Pas-de-Calais'ye bağlı Lens kenti yakınlarındaki Courrieres'de bir futbol sahasına yıldırım düştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olay, Gabriel Peri sahasında yaklaşık 30 kişilik bir futbol ekibinin antrenman yaptığı sırada meydana geldi.

Yıldırımı düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Meteoroloji servisi Meteo France, kasımdan bu yana yer yer sel olaylarının yaşandığı Pas-de-Calais'de fırtına nedeniyle dün alarm seviyesini turuncuya yükseltmişti.

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