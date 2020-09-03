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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

Fransa'da koronavirüs vaka sayısı yeniden 7 binin üzerinde

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Geçtiğimiz hafta 900 bin test yapıldığını açıklayan Sağlık Bakanı Olivier Veran, Eylül ayında haftalık test sayısının 1 milyona çıkarabilmek için çalıştıklarını ifade etti.
Fransa'da koronavirüs vaka sayısı yeniden 7 binin üzerinde

Son iki aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının artış gösterdiği Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 293 bin 24'e yükseldi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi giderek artıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 7 bin 17 Kovid-19 vaka sayısı tespit edildiği, toplam vaka sayısının 293 bin 24'e ulaştığı bildirildi.

Toplam 4 bin 632 kişinin hastanede tedavi edildiği, 446 kişinin de yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten 26 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 30 bin 686'ya yükseldiği aktarıldı.

Geçtiğimiz hafta 900 bin test yapıldığını açıklayan Sağlık Bakanı Olivier Veran, Eylül ayında haftalık test sayısının 1 milyona çıkarabilmek için çalıştıklarını ifade etti.

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