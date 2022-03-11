  • BIST 2.053,51
  • Altın 957.382
  • Dolar 14.9507
  • Euro 16.4197
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Fukushima’daki nükleer santralde meydana gelen felaketin on birinci yılı

» »
Tesisin güvenlik sistemlerinde meydana gelebilecek bir arızanın veya depremin etkisinin yüksek risk oluşturacağı kaydedilen açıklamada, Akkuyu’ya Ankara’dan çok daha yakın olan Kıbrıs için sonuçlarının kaçınılmaz olarak felaket olacağı görüşü belirtildi.
Fukushima’daki nükleer santralde meydana gelen felaketin on birinci yılı

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform, nükleer silahlardan arınmış bir Akdeniz ve dünya için hem Kıbrıs’ta hem de yurt dışındaki tüm kesimlerle sesini birleştirdiğini ve tüm ülkeleri Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması’nı (TPNW) imzalamaya, onaylamaya ve saygı duymaya çağırdı.

Platform, 11 Mart 2011’de Japonya, Fukushima’daki nükleer santralde meydana gelen felaketin on birinci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, nükleer santralların risklerine dikkat çekti ve neden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmediğini sordu.

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform’un, Kıbrıs’ın her yerinden örgütlerden oluştuğu kaydedilen açıklamada, Türkiye’nin güneyinde Kıbrıs’a çok yakın olan bir yerde Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının devam ettiğine ve 2023’te faaliyete geçmesinin beklendiğine işaret edildi.

Tesisin güvenlik sistemlerinde meydana gelebilecek bir arızanın veya depremin etkisinin yüksek risk oluşturacağı kaydedilen açıklamada, Akkuyu’ya Ankara’dan çok daha yakın olan Kıbrıs için sonuçlarının kaçınılmaz olarak felaket olacağı görüşü belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivil Savunma Yangın Bölgesinde “Anı Ormanı” Oluşturdu02 Mart 2022 Çarşamba 17:05
  • Çamlıbel’de İki Hektarlık Alan Yeşillendirildi28 Şubat 2022 Pazartesi 19:45
  • Yeşil Barış Hareketi: Çam kese böcekleri ile mücadele için ayrılan bütçe başka yere aktarıldı28 Şubat 2022 Pazartesi 11:29
  • KKTC'nin En Yaşlı Canlısı: Tarihi Cümbez Ağacı27 Şubat 2022 Pazar 13:24
  • Kenya’da Denendi: Güneş Panelleriyle Hem Enerji Hem De Gıda Üretimi26 Şubat 2022 Cumartesi 14:24
  • Çin’den Tepki Çeken Hamle: Everest’i Kazacaklar26 Şubat 2022 Cumartesi 13:42
  • Birleşmiş Milletler: 25 Yıl İçinde Orman Yangınları Ciddi Ölçüde Artacak23 Şubat 2022 Çarşamba 22:05
  • Amazonlar, Madencilik Ve Ormansızlaştırma Planları Nedeniyle Tehlike Altında22 Şubat 2022 Salı 22:55
  • Siyam İkizi Kaplumbağalar Pamuk Ve Kale Hayata Tutunamadı21 Şubat 2022 Pazartesi 21:10
  • Arjantin'deki Orman Yangınlarında 785 Bin Hektardan Fazla Alan Zarar Gördü19 Şubat 2022 Cumartesi 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti