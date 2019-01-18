Futbol bu yıl da Limasol Güvencesinde

Limasol Türk Kooperatif Bankası (LTKB) katkılarıyla, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği üyeleri 1 yıllığına Limasol Sigorta tarafından sigortalandı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın Yenişehir’deki binasında Kültür Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Limasol Grup üst düzey yetkilileri ile Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu üst düzey yetkilileri ve çok sayıda hakem, gözlemci katıldı.

İşbirliği protokolüne Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği adına başkan Niyazi Nizam ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Enver Baturalp tarafından imza atıldı. Ardından konuşmalara geçildi. İlk sözü alan Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Kıbrıs Türk Hakemler ve Gözlemciler Derneği üyelerini bu yıl 9. kez sigortalamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.İki taraf arasında işbirliğinin gelişerek devam etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Kemaler, bu yıl 80. Yıllarını kutlayacakları ülkenin en köklü bankalarından olmanın verdiği haklı gurur ile ülke futboluna önemli katkılar sağlayan bu anlamlı işbirliğinin daha uzun yıllar devam etmesi arzusunda olduklarını ve poliçelerin kazasız belasız iyi günlerde kullanılmasını temenni etti.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği adına konuşan Niyazi Nizam bu anlaşmaya katkı koyanlara teşekkürlerini ileterek imzalanan işbirliğinin önemli olduğunun altını çizdi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Enver Baturalp ise konuşmasında Limasol Türk Kooperatif Bankası ile Limasol Sigorta’ya teşekkür ederek bu sözleşmenin uzun soluklu olmasını temenni etti.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğluise Limasol Bankası’nın sanata, çevreye, sağlığa ve spora her zaman özel önem verdiğini ve bu çerçevede imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker ise gerçekleşen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek hakemlerin kazasız belasız bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.

Gerçekleşen konuşmalar ve imza etkinliği sonrasında 1 yıllığına sigortalanan hakemlere sigorta poliçeleri takdim edildi. Etkinlik toplu anı fotoğrafı ile sonlandı.