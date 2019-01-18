  • BIST 97.784
  • Altın 221,324
  • Dolar 5,3432
  • Euro 6,0949
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKABağışıklık Sistemini Korumanın Yolu Yeterli Ve Dengeli Beslenmeden Geçiyor

Futbol bu yıl da Limasol Güvencesinde

» »
Limasol Türk Kooperatif Bankası (LTKB) katkılarıyla, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği üyeleri 1 yıllığına Limasol Sigorta tarafından sigortalandı.
Futbol bu yıl da Limasol Güvencesinde

Limasol Türk Kooperatif Bankası (LTKB) katkılarıyla,  Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği üyeleri 1 yıllığına Limasol Sigorta tarafından sigortalandı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın Yenişehir’deki binasında Kültür Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Limasol Grup üst düzey yetkilileri ile Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu üst düzey yetkilileri ve çok sayıda hakem, gözlemci katıldı.

İşbirliği protokolüne Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği adına başkan Niyazi Nizam ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Enver Baturalp tarafından imza atıldı. Ardından konuşmalara geçildi. İlk sözü alan Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Kıbrıs Türk Hakemler ve Gözlemciler Derneği üyelerini bu yıl 9. kez sigortalamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.İki taraf arasında işbirliğinin gelişerek devam etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Kemaler, bu yıl 80. Yıllarını kutlayacakları ülkenin en köklü bankalarından olmanın verdiği haklı gurur ile ülke futboluna önemli katkılar sağlayan bu anlamlı işbirliğinin daha uzun yıllar devam etmesi arzusunda olduklarını ve poliçelerin kazasız belasız iyi günlerde kullanılmasını temenni etti.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği adına konuşan Niyazi Nizam bu anlaşmaya katkı koyanlara teşekkürlerini ileterek imzalanan işbirliğinin önemli olduğunun altını çizdi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Enver Baturalp ise konuşmasında Limasol Türk Kooperatif Bankası ile Limasol Sigorta’ya teşekkür ederek bu sözleşmenin uzun soluklu olmasını temenni etti.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğluise  Limasol Bankası’nın sanata, çevreye, sağlığa ve spora her zaman özel önem verdiğini ve bu çerçevede imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker ise gerçekleşen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek hakemlerin kazasız belasız bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.

Gerçekleşen konuşmalar ve imza etkinliği sonrasında 1 yıllığına sigortalanan hakemlere sigorta poliçeleri takdim edildi. Etkinlik toplu anı fotoğrafı ile sonlandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Futbol bu yıl da Limasol Güvencesinde18 Ocak 2019 Cuma 13:00
  • “Turizmi hükümet sahiplenmeli”18 Ocak 2019 Cuma 12:50
  • Girnede hafta sonu asfalt çalışması yapılacak18 Ocak 2019 Cuma 12:45
  • “Bakan 3 bin 150 TL’yi teyit etti”18 Ocak 2019 Cuma 12:40
  • Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı18 Ocak 2019 Cuma 12:37
  • Tatar: “Türkiye’nin dikkatini adaya çekmek büyük başarıydı”18 Ocak 2019 Cuma 12:35
  • Yeni Dönemde Bu Ülkenin Yenilikçi Gücü Olmaya Devam Edeceğiz18 Ocak 2019 Cuma 12:25
  • Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları18 Ocak 2019 Cuma 11:45
  • LTB “Güvenilir Eller Projesi” eğitimleri devam ediyor18 Ocak 2019 Cuma 11:40
  • ‘Sen ihale mi açtın ki teklif kabul ediyorsun’18 Ocak 2019 Cuma 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti