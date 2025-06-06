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Futbolda kulüpler 4 yabancı oyuncu olmasını istedi

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Futbolda kulüpler 4 yabancı oyuncu olmasını istedi
Futbolda kulüpler 4 yabancı oyuncu olmasını istedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), 14 Haziran’da düzenlenecek genel kurul öncesinde Futbol Kulüpler Birliği ile bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşme, federasyonun toplantı odasında yapıldı.

Toplantıya Süper Lig’de yer alan 16 kulüpten 13’ü katıldı ve gündemde yabancı oyuncu sayısı öne çıktı. Kulüplerin büyük çoğunluğu, gelecek sezonda yabancı futbolcu sayısının 4’e çıkarılmasını talep etti. Bu doğrultuda, öneri niteliğinde bir karar alındı.

Mevcut durumda 3 olan yabancı oyuncu kotasının 4’e yükseltilmesi önerisi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na sunulacak.

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