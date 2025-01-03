  • BIST 9961.34
  • Altın 2965.752
  • Dolar 35.151
  • Euro 36.5037
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 3 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

G.Kore'de kriz: Cumhurbaşkanını gözaltına almaya çalışan polis, koruma engeliyle karşılaşınca vazgeçti

» »
G.Kore'de kriz: Cumhurbaşkanını gözaltına almaya çalışan polis, koruma engeliyle karşılaşınca vazgeçti
G.Kore'de kriz: Cumhurbaşkanını gözaltına almaya çalışan polis, koruma engeliyle karşılaşınca vazgeçti

Güney Kore'de polis, kısa süren olağanüstü hal ilanının ardından azledilen Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'ü gözaltına almak için evine giren polis, başkanlık korumalarının engeliyle karşılaşınca, gözaltından vazgeçti.

Başkanlık Güvenlik Hizmetleri (PSS) daha önce de ellerinde arama emri bulunan soruşturmacıların Yoon'un ofisine girmesini engellemişti.

Yoon 3 Aralık'ta ilan ettiği, ülkeyi ve dünyayı şaşırtan sürpriz olağanüstü hal nedeniyle, isyan suçlamasıyla soruşturma altında.

Üst Düzey Yetkililer Yolsuzluk Soruşturması Bürosu'ndan (CIO) yetkililerin liderliğindeki, polis ve savcıların da dahil olduğu soruşturma ekibi, yerel saatle sabah 07:00'de Yoon'un evinin kapısına ulaştı.

Bu araç da çekilince CIO yetkilileri ve yanlarındaki polisler Güney Kore medyasına göre PSS personeli ve başkanlık koruması emrindeki askeri birliklerle karşı karşıya kaldı. Savunma Bakanlığı, birliklerin PSS'nin kontrolünde olduğunu açıkladı.

Yonhap Haber Ajansı PSS başkanının Cumhurbaşkanının konutunu arama yetkisi olmadığını söylediğini duyurdu.

Yoon'un avukatı da daha sonra gözaltı emrinin yasadışı olduğunu ve hukuk mücadelesine başlayacaklarını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Güney Kore medyasına göre CIO daha sonra, imkansız olduğuna karar vererek gözaltı sürecini durdurdu.

Yetkili makamların Yoon hakkındaki tutuklama emri için harekete geçeceğinin duyulmasından sonra, Yoon'un evinin önünde yüzlerce destekçisi toplanmıştı.

Yoon 3 Aralık'ta, siyasi çıkmazı aşmak ve "devlet karşıtı güçleri" etkisiz hale getirmek için gece yarısı olağanüstü hal ilan etmişti. Ancak sataler sonra 190 milletvekili parlamentonun önündeki askerlere karşın, oylama yapıp olağanüstü hali iptal etmiş, Yoon da daha sonra kararını geri çekmişti

Olağanüstü hal ilanında büyük rol oyanayan Yoon'un savunma bakanı Kim Yong-hyun geçen hafta tutuklanmış ve kendisine isyan ile görevi kötüye kullanma suçlamaları yöneltilmişti.

İsyan, Güney Kore Cumhurbaşkanlarının dokunulmazlık zırhına sahip olmadığı nadir suçlamalardan biri.

Yoon'un avukatları, CIO'nun gözaltı emri talimatı veremeyeceği gerekçesiyle, gözaltı emrinin yasadışı ve geçersiz olduğunu savunuyor.

Yoon, 14 Aralık'ta azledilip, görevden alınmasından bu yana tecrit altında. Adli soruşturmadan ayrı olarak Anayasa Mahkemesi de azil kararını görüşüp, Yoon'u ya yeniden görev getirecek ya da kalıcı olarak görevden alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Trump Ukrayna'ya yardımı 'muhtemelen' keseceğini söyledi08 Aralık 2024 Pazar 21:28
  • Güney Kore’de sıkıyönetim: Ordu, siyasi parti faaliyetlerini askıya aldı03 Aralık 2024 Salı 19:00
  • Çin dünyanın en büyük altın yatağını buldu: Maden 83 milyar dolar değerinde ve yüksek kalitede03 Aralık 2024 Salı 14:58
  • Çin'den Trump'ın BRICS tehdidine tepki: 'Dolar hegemonyasını kullanıyor'03 Aralık 2024 Salı 13:47
  • İdam mahkumu Vietnamlı kadın, cellattan kurtulmak için 9 milyar dolar bulmak zorunda03 Aralık 2024 Salı 11:15
  • Putin: 'Ukrayna'yı durdurulması imkansız balistik füze ile vurduk'22 Kasım 2024 Cuma 09:35
  • Rus Savunma Bakanlığı: İngiliz yapımı iki uzun menzilli füze düşürüldü21 Kasım 2024 Perşembe 14:19
  • Moskova: Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurursa 'uygun ve elle tutulur bir karşılığı olur'19 Kasım 2024 Salı 14:23
  • Putin, Rusya'nın yeni nükleer doktrinini açıkladı: Nükleer silah kullanım koşulları genişliyor26 Eylül 2024 Perşembe 20:28
  • Maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'a sıçradı24 Eylül 2024 Salı 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti