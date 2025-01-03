G.Kore'de kriz: Cumhurbaşkanını gözaltına almaya çalışan polis, koruma engeliyle karşılaşınca vazgeçti

Güney Kore'de polis, kısa süren olağanüstü hal ilanının ardından azledilen Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'ü gözaltına almak için evine giren polis, başkanlık korumalarının engeliyle karşılaşınca, gözaltından vazgeçti.

Başkanlık Güvenlik Hizmetleri (PSS) daha önce de ellerinde arama emri bulunan soruşturmacıların Yoon'un ofisine girmesini engellemişti.

Yoon 3 Aralık'ta ilan ettiği, ülkeyi ve dünyayı şaşırtan sürpriz olağanüstü hal nedeniyle, isyan suçlamasıyla soruşturma altında.

Üst Düzey Yetkililer Yolsuzluk Soruşturması Bürosu'ndan (CIO) yetkililerin liderliğindeki, polis ve savcıların da dahil olduğu soruşturma ekibi, yerel saatle sabah 07:00'de Yoon'un evinin kapısına ulaştı.

Bu araç da çekilince CIO yetkilileri ve yanlarındaki polisler Güney Kore medyasına göre PSS personeli ve başkanlık koruması emrindeki askeri birliklerle karşı karşıya kaldı. Savunma Bakanlığı, birliklerin PSS'nin kontrolünde olduğunu açıkladı.

Yonhap Haber Ajansı PSS başkanının Cumhurbaşkanının konutunu arama yetkisi olmadığını söylediğini duyurdu.

Yoon'un avukatı da daha sonra gözaltı emrinin yasadışı olduğunu ve hukuk mücadelesine başlayacaklarını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Güney Kore medyasına göre CIO daha sonra, imkansız olduğuna karar vererek gözaltı sürecini durdurdu.

Yetkili makamların Yoon hakkındaki tutuklama emri için harekete geçeceğinin duyulmasından sonra, Yoon'un evinin önünde yüzlerce destekçisi toplanmıştı.

Yoon 3 Aralık'ta, siyasi çıkmazı aşmak ve "devlet karşıtı güçleri" etkisiz hale getirmek için gece yarısı olağanüstü hal ilan etmişti. Ancak sataler sonra 190 milletvekili parlamentonun önündeki askerlere karşın, oylama yapıp olağanüstü hali iptal etmiş, Yoon da daha sonra kararını geri çekmişti

Olağanüstü hal ilanında büyük rol oyanayan Yoon'un savunma bakanı Kim Yong-hyun geçen hafta tutuklanmış ve kendisine isyan ile görevi kötüye kullanma suçlamaları yöneltilmişti.

İsyan, Güney Kore Cumhurbaşkanlarının dokunulmazlık zırhına sahip olmadığı nadir suçlamalardan biri.

Yoon'un avukatları, CIO'nun gözaltı emri talimatı veremeyeceği gerekçesiyle, gözaltı emrinin yasadışı ve geçersiz olduğunu savunuyor.

Yoon, 14 Aralık'ta azledilip, görevden alınmasından bu yana tecrit altında. Adli soruşturmadan ayrı olarak Anayasa Mahkemesi de azil kararını görüşüp, Yoon'u ya yeniden görev getirecek ya da kalıcı olarak görevden alacak.