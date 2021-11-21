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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde gerginlik! Metal çakmak atıldı

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Tribünden atılan yabancı madde Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ortamı bir anda gerdi!
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde gerginlik! Metal çakmak atıldı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide 34. dakikada gerginlik yaşandı! Oyuncuların birbirine girdiği ve tartışmanın büyüdüğü an öncesinde Mesut Özil’e tribünden atılan dışı metal olan bir çakmak atıldı.

Mesut’un yabancı maddeyi hakeme vermek istemesi üzerine Muslera da kalesinden koşarak o bölgeye geldi ve Mert Hakan Yandaş’a tepki gösterdi. Tartışmaya katılan oyuncuların sayısı artınca gerginlik de uzadı! Marcao, Mert Hakan’a tepki gösterirken hakem Halil Umut Meler olayları uzaktan izledi.

Yayıncı kuruluş, tartışmalar bitince yabancı maddeyi gösterince çakmak olduğu ortaya çıktı! Hakem Meler, olayların ardından Galatasaray’dan Muslera ve Marcao’ya, Fenerbahçe’den de Berke Özer ile Mert Hakan Yandaş’a sarı kart gösterdi.

 

Sözcü.

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