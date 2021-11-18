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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak hakem Halil Umut Meler oldu.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

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Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

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