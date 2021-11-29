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Galatasaray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı

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Mustafa Cengiz'in cenazesi, ikindi namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kılınan cenaze namazıyla kaldırıldı.
Galatasaray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Kulübü'nün 37. başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı. Cengiz'in cenaze törenine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve spor camiasından birçok isim katıldı.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz sonsuzluğa uğurlandı.

Bir süredir tedavi altında olan Mustafa Cengiz 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Mustafa Cengiz'in cenazesi, ikindi namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kılınan cenaze namazıyla kaldırıldı.

Cengiz'in cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve spor camiasından birçok isim katıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Mustafa Cengiz yönetiminde sarı-kırmızılı ekibin yöneticiliğini yapan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, Galatasaray'ın mevcut başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere birçok kişi törende yer aldı.

Mustafa Cengiz kimdir?

Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğan Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğrenimini doğduğu yerde aldı. Gaziantep Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine (Mülkiye) giren Cengiz, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliğinde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA Genel Müdürlüğü yaptı.

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikasında genel başkanlık yapan Cengiz, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi.

Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yapan Mustafa Cengiz, 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray başkanı seçildi.

Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde Galatasaray, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig'de şampiyonlunu kazandı. Sarı Kırmızılılar, 2018-19 Türkiye Kupası'nda ve 2019 Türkiye Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

 

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