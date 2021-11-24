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Garanti’nin BBVA’ya maliyeti TL’deki değer kaybıyla birlikte azaldı

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BBVA ile Garanti ile anlaşmayı duyurduğu günden bu yana TL, euro karşısında yüzde 23 değer kaybetti. Teoride, BBVA için satın alım euro olarak daha ucuz hale geldi.
Garanti’nin BBVA’ya maliyeti TL’deki değer kaybıyla birlikte azaldı

Alımın maliyetinin üst sınırı şimdiden 2,25 milyar eurodan 1,9 milyar euroya geriledi. BBVA sözcüsü bu durumun hesaplandığını belirtti.

Garanti Bankası hissedarı BBVA Türkiye’de ve Garanti Bankası’nda uzun vadeli yatırımcı olduklarını yeniden teyit etti ve Garanti hisselerine yönelik alım teklifinde TL’deki değer kaybının zaten hesaba katıldığını açıkladı.

BBVA 15 Kasım’da mülkiyetinde bulunmayan Garanti paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapma kararı almıştı. BBVA, Garanti hissesi alımı için hisse başına 12.2 lira teklifte bulunacağını açıklamıştı.

ZATEN HESABA KATILMIŞTI

BBVA sözcüsü, “Garanti hisselerinin alım teklifinde ciddi getiri sağlamak için TL’nin değer kaybedebileceği zaten hesaba katılmıştı” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikalarında kararlı olduğunu yinelemesi sonrası dolar/TL 13,45’e kadar sert yükseldikten sonra 12’ye doğru toparlandı.

TL, BBVA’nın anlaşmayı duyurduğu 15 Kasım’dan bu yana euro karşısında yüzde 23 değer kaybetti. Teoride, BBVA için satın alım euro olarak daha ucuz hale geldi. 2,25 milyar euroya kadar ulaşabilecek bu alımın maliyetin üst sınırı TL’deki değer kaybı ile şimdiden 1,9 milyar euroya geriledi.

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