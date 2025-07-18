Gardiyanoğlu: Asgari Ücret Pazartesi belirlenecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Maliye ve Ekonomi Bakanı ile saat 15.00’te toplantı yapacağını kaydetti.

Yapılan önerilerin değerlendirileceğini dile getiren Gardiyanoğlu, Asgari Ücretin Temmuz ayı itibariyle geçerli olacağını belirterek, çalışmalar sonucunda Pazartesi günü asgari ücretin belirlenmesini amaçladıklarını anlattı.

Gardiyanoğlu, ‘en uygun, en bilimsel ve en insani anlamda Asgari Ücretin belirleneceğini’ vurguladı.