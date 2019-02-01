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Gardiyanoğlu: “Elinizi vicdanınıza koyarak karar verin”

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Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), hamileliğin yasal olarak sonlandırılma süresini 10 haftadan 14 haftaya çıkarmayı öngören Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı şiddetle kınadığını bildirdi.
Gardiyanoğlu: “Elinizi vicdanınıza koyarak karar verin”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), hamileliğin yasal olarak sonlandırılma süresini 10 haftadan 14 haftaya çıkarmayı öngören Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı şiddetle kınadığını bildirdi.

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, yazılı açıklamasında tasarıyı hazırlayan ve olumlu oy vermeyi düşünenlere bazı uyarılar yapmak istediklerini kaydetti.

Fasıl 154 Ceza Yasasının İngiliz Sömürge İdaresi döneminden yürürlükte olduğunu ve günümüz insan hakları anlayışının gerisinde kaldığını açıklayarak bu değişikliğin masum kılınamayacağını belirten Gardiyanoğlu, bir bebeğin yaşam hakkına yasal olarak kastedilmesi için düzenleme yapılmak istendiğini savundu.

“AĞZINIZDAN BAKLAYI ÇIKARIN… DÜZENLEMEYİ NE İÇİN YAPIYORSUNUZ?”

14 haftalık bir fetüsün karaciğerinin safra ürettiğini, böbreklerinin çalışıp idrar ürettiğini, gözlerini kırptığını, küçük mimikler yaptığını, boyunun 9 cm, elleri ve parmakları oluşmuş ve hareket edebildiğini belirten Gardiyanoğlu, açıklamasında, “Ağzınızdaki baklayı çıkarın. Bu yasal düzenlemeyi ne için yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYARAK KARAR VERİN”

Gardiyanoğlu şöyle devam etti:

“Sağlıkla ilgili o kadar yasa Meclis’te yıllardan beridir yasallaşmayı beklerken, hatta insan haklarına saygılı sizler Hasta Hakları Yasası ile ilgilenmek yerine niye bir bebeğin yaşam hakkına müdahale ediyorsunuz, bunu tüm kamuoyuna açıklayınız.

Tüm bu bilgilerin ışığında KTSÇHB Yönetim Kurulu olarak sizlere bir kez daha bu tasarıya olumlu oy vermeden önce elinizi vicdanınıza koyarak karar vermenizi öneririz.”

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