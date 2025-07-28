  • BIST 10581.69
  • Altın 4350.477
  • Dolar 40.5464
  • Euro 47.2902
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 43 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Gardiyanoğlu: Kalıcı, sürdürülebilir ve günün koşullarına cevap verecek bir asansörler denetim tüzüğü hedefliyoruz

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası (KTMMO) Başkanı Ayer Yarkıner ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Gardiyanoğlu: Kalıcı, sürdürülebilir ve günün koşullarına cevap verecek bir asansörler denetim tüzüğü hedefliyoruz

Görüşmede konuşan Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası Başkanı  Ayer Yarkıner, Asansörler Denetim Tüzüğü’nün ve ilgili yasal mevzuatın yenilenmesi konusunda gereken teknik desteğin verilmesi  için Oda olarak  işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sadık Gardiyanoğlu ise, mevcut Asansörler Denetim Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerin artık günün ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, bu durumun Çalışma Dairesi Teknik Müfettişlerinin denetim çalışmalarında çeşitli zorluklara yol açtığını söyledi.
“21 bin işyeri ve 160 bin çalışanın bulunduğu bir ülkede, sadece 11 müfettişle iş sağlığı ve güvenliği ile kaçak işçi denetimi yapmak kolay değil” diyen Gardiyanoğlu, Bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Teşkilat Yasası’nı güncellediklerini ve kadro sayısını artırdıklarını belirtti. Aynı şekilde, Çalışma Dairesi Teşkilat Yasası’nın güncellendiğine işaret eden Gardiyanoğlu, kadro sayısının  güçlendirildiğini ifade etti.
Gardiyanoğlu, Çalışma Dairesi teknik müfettişleri ve  Makine Mühendisleri Odası temsilcilerinin ortak çalışması ile,   kalıcı  sürdürülebilir ve günün koşullarına cevap verecek  bir tüzük  oluşurmayı ve çalışma yaşamındaki mağduriyetleri gidermeyi hedeflediklerini önemle vurguladı

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Harmancı, Eskişehir Kültürel Gençlik Gezisi’ne katılacak öğrencilerle görüştü28 Temmuz 2025 Pazartesi 12:58
  • Polisten kaçarken yola attığı poşetten uyuşturucu çıktı28 Temmuz 2025 Pazartesi 12:56
  • Sıcak çarpması nedeniyle 4 kişi hastanede tedavi görüyor28 Temmuz 2025 Pazartesi 12:11
  • Erhürman’dan yangınlar için dayanışma çağrısı: İklim krizi sınır tanımıyor28 Temmuz 2025 Pazartesi 12:10
  • Doğancı’da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı!28 Temmuz 2025 Pazartesi 12:09
  • Lapta’da kimliği belirsiz bir kişi yaşamını sonlandırdı!28 Temmuz 2025 Pazartesi 12:08
  • Yer Lapta: Evinin bahçesinde ölü bulundu28 Temmuz 2025 Pazartesi 12:08
  • Anayasal haklar ihlal ediliyor27 Temmuz 2025 Pazar 17:15
  • İskele'de 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanması konusu Rum basınında27 Temmuz 2025 Pazar 16:48
  • Dev operasyon: Tarkan Kızıltuğ operasyonu bizzat yönetti, 80 polis görev aldı27 Temmuz 2025 Pazar 16:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti