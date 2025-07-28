Gardiyanoğlu: Kalıcı, sürdürülebilir ve günün koşullarına cevap verecek bir asansörler denetim tüzüğü hedefliyoruz

Görüşmede konuşan Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Asansörler Denetim Tüzüğü’nün ve ilgili yasal mevzuatın yenilenmesi konusunda gereken teknik desteğin verilmesi için Oda olarak işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise, mevcut Asansörler Denetim Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerin artık günün ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, bu durumun Çalışma Dairesi Teknik Müfettişlerinin denetim çalışmalarında çeşitli zorluklara yol açtığını söyledi.

“21 bin işyeri ve 160 bin çalışanın bulunduğu bir ülkede, sadece 11 müfettişle iş sağlığı ve güvenliği ile kaçak işçi denetimi yapmak kolay değil” diyen Gardiyanoğlu, Bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Teşkilat Yasası’nı güncellediklerini ve kadro sayısını artırdıklarını belirtti. Aynı şekilde, Çalışma Dairesi Teşkilat Yasası’nın güncellendiğine işaret eden Gardiyanoğlu, kadro sayısının güçlendirildiğini ifade etti.

Gardiyanoğlu, Çalışma Dairesi teknik müfettişleri ve Makine Mühendisleri Odası temsilcilerinin ortak çalışması ile, kalıcı sürdürülebilir ve günün koşullarına cevap verecek bir tüzük oluşurmayı ve çalışma yaşamındaki mağduriyetleri gidermeyi hedeflediklerini önemle vurguladı