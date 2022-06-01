GAÜ Burs sınavı 5 Haziran’da

GAÜ’den yapılan açıklamada, GAÜ’nün, KKTC vatandaşları ve liseyi KKTC’de tamamlayan Türkiye ve üçüncü ülke vatandaşlara birçok bölümde geçerli yüzde 100’e varan burs olanakları tanıdığı burs sınavının 5 Haziran Pazar saat 12.00’de başlayacağı kaydedildi.
GAÜ 2021 Burs Sıralama Sınavının son başvuru tarihinin 3 Haziran Cuma olduğu ifade edilen açıklamada, başvuruların kibrisaday.gau.edu.tr veya https://forms.gle/A5Wa4Z4o9Wdno8D1A üzerinden yapılabileceği belirtildi.
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