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GAÜ Burs sınavı 5 Haziran’da

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2022-2023 Akademik Yılı burs sınavı 5 Haziran Pazar günü yapılacak.
GAÜ Burs sınavı 5 Haziran’da

GAÜ’den yapılan açıklamada, GAÜ’nün, KKTC vatandaşları ve liseyi KKTC’de tamamlayan Türkiye ve üçüncü ülke vatandaşlara birçok bölümde geçerli yüzde 100’e varan burs olanakları tanıdığı burs sınavının 5 Haziran Pazar saat 12.00’de başlayacağı kaydedildi.

GAÜ 2021 Burs Sıralama Sınavının son başvuru tarihinin 3 Haziran Cuma olduğu ifade edilen açıklamada, başvuruların kibrisaday.gau.edu.tr veya https://forms.gle/A5Wa4Z4o9Wdno8D1A üzerinden yapılabileceği belirtildi.

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