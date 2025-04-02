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Gazeteci, yazar Ali Kişmir'in duruşması yarın yeniden devam edecek

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Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir’in ifade özgürlüğünü ilgilendiren duruşması, yarın saat 09.30'da Anayasa Mahkemesi’nde yeniden devam edecek.
Gazeteci, yazar Ali Kişmir'in duruşması yarın yeniden devam edecek

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir’in ifade özgürlüğü davası yarın saat 09.30'da yeniden Anayasa Mahkemesi'nde yeniden devam edecek.

Daha önceki duruşmalarda Kişmir, gazetecilik mesleğinin gereği olarak ifade ettiği görüşleri nedeniyle yargılanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulamış ve basın özgürlüğüne yönelik baskılara dikkat çekmişti.

Duruşmaya basın örgütleri, hukukçular ve demokratik kitle örgütlerinin yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Dava, ülkede ifade özgürlüğü ve basın bağımsızlığı açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kişmir’e yönelik bu yargı sürecinin nasıl sonuçlanacağı, basın özgürlüğü ve demokratik haklar çerçevesinde büyük bir merakla bekleniyor.

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