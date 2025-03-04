Gaziköy ve Gazimağusa’da Ani Ölüm Vakaları

Gaziköy’de misafir olarak bulunduğu evde hayatını kaybeden 59 yaşındaki Yılmaz Domrul ile Gazimağusa’da aniden rahatsızlanarak hastanede yaşamını yitiren 70 yaşındaki Fevzi Şahin’in ölüm nedenleri belirlendi.

02 Mart 2025 tarihinde, Gaziköy’de misafir olarak bulunduğu bir ikametgahta yaşamını yitiren Lefkoşa sakini Yılmaz Domrul’un (59) otopsi sonucu belli oldu. Yapılan incelemelerde, ölüm sebebinin kalp hastalığı olduğu tespit edildi.

Aynı gün, Gazimağusa’da yaşadığı evin giriş kapısı önünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Fevzi Şahin (70), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahin’in otopsisinde ölüm nedeninin akut koroner sendrom ve kalp krizi olduğu belirlendi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor